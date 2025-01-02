«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»

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Победитель «Новогоднего миллиарда» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что точная сумма выигрыша после вычета налога составит 781 598 156 рублей. Примечательно, что все обязанности по уплате налога «Столото» берет на себя.
По предварительной информации, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте компании. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 11 млн билетов.
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