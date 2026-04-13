Стало известно, что траты россиян на майские праздники могут резко вырасти

Аналитики спрогнозировали рост трат россиян на майские праздники на 10%
В майские праздники 2026 года расходы россиян превысят прошлогодние показатели на 10%.
Как предоставили аналитики платформы Rafinad (входит в Kokoc Group) «Газете.Ru», доставка еды и продуктов станет абсолютным лидером по росту спроса. Ожидается, что оборот в этом сегменте вырастет на 28%, а средний чек — на 18%.
«На втором месте окажутся товары для дома и ремонта: объём продаж вырастет на 20%, а средний чек — на 23%. Также россияне активнее будут тратить деньги на развлечения и билеты. В этой категории продажи могут прибавить 18%, а средний чек — 21%. Спрос на спортивные товары вырастет на 15%, столько же прибавит и средний чек», — собощили аналитики.Кроме того, расходы на поездки вырастут на 15% при росте среднего чека на 40%. Спрос на автотовары увеличится на 10%, средний чек — на 15%. В ряде сегментов (ювелирные украшения, косметика, техника, онлайн-обучение, аптеки) ожидается снижение: конверсия — на 10–20%, средний чек — на 20–25%.