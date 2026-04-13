Стало известно, сколько россиян хранят деньги «под матрасом»

13 апреля 2026, 09:09

ЦБ зафиксировал рекордный спрос на наличные на фоне перебоев с интернетом

Объем наличных в обращении в России вырос в марте на 300 млрд рублей. Показатель достиг 19,5 трлн рублей, что выше значений прошлых лет. Как показал мониторинг НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», опросы подтверждают рост интереса к наличным: 15% россиян хранят все накопления «под матрасом».