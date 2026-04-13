Стало известно, сколько россиян хранят деньги «под матрасом»
Объем наличных в обращении в России вырос в марте на 300 млрд рублей. Показатель достиг 19,5 трлн рублей, что выше значений прошлых лет. Как показал мониторинг НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», опросы подтверждают рост интереса к наличным: 15% россиян хранят все накопления «под матрасом».
Согласно сведениям из исследований, имеющимся у «Известий», 30% россиян выбирают ценные бумаги, 25% — золото, 18% — вклады, 12% — недвижимость. В ЦБ указали: перебои с мобильным интернетом подталкивают граждан и бизнес формировать запас наличных.
Основатель SharesPro Денис Астафьев отметил, что люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют усиливают восприятие наличных как «тихой гавани». Планы ужесточения контроля тоже повышают настороженность.
С 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под внимание налоговых органов. ФНС и ЦБ наладят автоматический обмен данными по счетам граждан с неподтверждёнными доходами для борьбы с неофициальным предпринимательством.
