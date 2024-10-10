Строительная готовность школы на 1650 мест в ЖК «Люберцы» достигала 25%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Люберцы» в одноименном округе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В работах задействованы 100 человек и пять единиц спецтехники. Сейчас строители занимаются монолитными работами, а также вертикальной гидроизоляцией цокольного этажа. Кроме того, стартовал монтаж инженерных систем: водопровода, отопления, канализации и вентиляции», — говорится в сообщении.Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит более 22,2 тыс. квадратных метров. Здесь будут универсальные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, а также большой актовый зал, четыре спортзала и библиотечный центр с хранилищем на 20 тысяч книг. На пришкольной территории оборудуют зоны для спорта и отдыха.
Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
Читайте также:
В Домодедове построят гольф-курорт
В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку
В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
Лев Каштанов