Стало известно, что ждет бывшую чиновницу Серову, отдавшую полмиллиарда мошенникам

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Бывшая помощница губернатора Самарской области Ольга Серова не будет отчитываться перед силовиками о происхождении полумиллиарда рублей, которые она отдала мошенникам. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Серова работала во власти в те годы, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими не были установлены.
Хаминский также предположил, что полмиллиарда рублей Серова могла заработать и за время работы в компании. В любом случае, по его мнению, узнать происхождение столь крупной суммы не представляется возможным.
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«Судя по информации, имеющейся в открытых источниках, Ольга Серова была помощницей Артякова с 2007 по 2012 год. В дальнейшем она занимала должность главы Корпорации развития Самарской области, которая является акционерным обществом, т. е. коммерческой организацией. Таким образом, на государственной службе она находилась в то время, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими еще не были установлены», — пояснил юрист.
Хаминский также предположил, что полмиллиарда рублей Серова могла заработать и за время работы в компании. В любом случае, по его мнению, узнать происхождение столь крупной суммы не представляется возможным.
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Данил Пономарев