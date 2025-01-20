Спрос на зарубежные командировки в России вырос на 13% за 2024 год

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Спрос на зарубежные командировки в России за 2024 год вырос на 13%, а их доля среди всех корпоративных поездок составила 17%. К соответствующим выводам пришел анализ компании «Аэроклуб». При этом, как отмечается, средняя стоимость авиабилетов не изменилась вопреки инфляции и ослаблению рубля.
«Стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами», — отмечается в исследовании, с которым ознакомились «Известия».Тем временем эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов раскрыл, какие компенсации положены пассажирам при задержке рейсов из-за временных ограничений в аэропортах и режима закрытого неба. В беседе с Общественной Службой Новостей юрист пояснил, что права таких пассажиров ничем не отличаются от прав тех, чьи рейсы задержались по другим причинам. Авиабилет, подчеркнул он, можно вернуть при любой причине задержки борта.
«В случае задержки рейса свыше двух часов пассажиры имеют право на бесплатные прохладительные напитки. <…> Горячее питание предоставляют компании при задержке свыше четырех часов. <…> При задержке свыше восьми часов предоставляется отельный номер и гостиничное размещение с учетом трансфера и питания», — рассказал Герасимов.Читайте также:
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