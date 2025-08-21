Стало известно, что ждет водителей с 1 сентября

21 августа 2025, 13:31

Водителей смогут лишать прав после обычного приема у врача с 1 сентября

Фото: istockphoto/SergeiGorin

С 1 сентября вступает в силу закон, по которому ГИБДД начнёт получать медицинские данные водителей напрямую из поликлиник, пишет РБК.