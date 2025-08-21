Стало известно, что ждет водителей с 1 сентября
С 1 сентября вступает в силу закон, по которому ГИБДД начнёт получать медицинские данные водителей напрямую из поликлиник, пишет РБК.
Поправки, внесённые в Федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» (подготовлены в 2022 году, в июле этого года Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях), предусматривают передачу сведений в единую базу Минздрава.
Это позволит аннулировать или временно изымать водительские права на основании диагноза, подтверждённого при внеочередном визите к врачу: информация о заболеваниях, несовместимых с управлением автомобилем, будет направляться в Госавтоинспекцию. Водителю даётся месяц на лечение и подтверждение выздоровления или реабилитации; при успешном прохождении обследования права возвращаются.
Ранее обязательные медкомиссии для водителей проходили один раз в десять лет. Также с 1 сентября вступает в силу обновлённый перечень заболеваний, запрещающих вождение: к психическим расстройствам добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм и синдромы Ретта и Аспергера, а в разделе офтальмологических заболеваний ахроматопсию заменили на формулировку «аномалии цветового зрения».
Читайте также: