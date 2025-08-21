В Госдуме рассказали, как будут проверять браки мигрантов на предмет фиктивности

21 августа 2025, 02:14

Яна Лантратова направила предложение о новых мерах против фиктивных браков

Фото: Istock/fufupix

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ввести обязательные собеседования и проверки для супругов, чтобы исключить фиктивные браки с иностранцами для получения вида на жительство. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.