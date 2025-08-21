В Госдуме рассказали, как будут проверять браки мигрантов на предмет фиктивности
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила ввести обязательные собеседования и проверки для супругов, чтобы исключить фиктивные браки с иностранцами для получения вида на жительство. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Яна Лантратова предложила закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования для получения миграционного статуса, а также проводить ежегодные проверки при необходимости. Кроме того, инициатива включает визиты уполномоченных органов в место проживания супругов для подтверждения ведения совместного хозяйства.
Супруги должны будут предоставлять общие фотографии, банковские выписки и другие доказательства по требованию властей. В случае необходимости будет проводиться опрос соседей, друзей и родственников.
По мнению Лантратовой, эти меры помогут пресечь незаконное пребывание и получение гражданства недобросовестными иностранцами, защитить институт семьи и создать препятствия для легализации последователей радикальных религиозных течений.
