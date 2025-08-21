Достижения.рф

Володин заявил, что вернувшимся релокантам не место на госслужбе

Вячеслав Володин (фото: Telegram @vv_volodin)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о гражданах, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. По его словам, тем, кто решил вернуться на Родину, не стоит рассчитывать на возможность работать в государственных структурах или компаниях.



Володин на своей странице в мессенджере MАХ заявил, что артисты и другие публичные личности, которые уехали из страны в этот период, не смогут рассчитывать на теплый приём.

Парламентарий подчеркнул, что такие люди, какими бы талантливыми они ни были, предали Родину и бросили своих родителей. Совершившим такой подлый поступок не стать хорошим государственным и муниципальным служащим или работником госкомпании.

Володин также предположил, что в ближайшем будущем количество возвращающихся из-за границы деятелей шоу-бизнеса может увеличиться, однако отметил, что это не означает для них особых привилегий.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0