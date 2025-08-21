Володин заявил, что вернувшимся релокантам не место на госслужбе

21 августа 2025, 10:13

Вячеслав Володин (фото: Telegram @vv_volodin)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о гражданах, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. По его словам, тем, кто решил вернуться на Родину, не стоит рассчитывать на возможность работать в государственных структурах или компаниях.