Стало известно, для кого плата за воду в 2026 году вырастет втрое

Эксперт по ЖКХ Бондарь: жители без счётчиков будут платить за воду втрое больше
Фото: Istock/Bet_Noire

Россияне без исправных счётчиков воды начнут платить по повышенному нормативу. Как сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, изменения должны стимулировать установку индивидуальных приборов учёта.



В беседе с «NEWS.ru» Бондарь отметил, что согласно новым правилам, которые действуют с декабря 2025 года, плата за холодную воду для жителей без счётчиков вырастет в несколько раз.

«Теперь норматив потребления для таких граждан умножается на три, тогда как ранее к нему прибавлялось только 50%. Это приведёт к существенному увеличению платежей», — пояснил специалист.
Эксперт уточнил, что повышенный тариф затронет жильцов с неисправными счётчиками и тех, кто не передаёт показания более трёх месяцев или не допускает контролёров. При технической невозможности установки счётчика управляющая компания должна составить акт. В этом случае, как пояснил Бондарь, плата по повышенному нормативу не начисляется.
Ольга Щелокова

