Стало известно, для кого плата за воду в 2026 году вырастет втрое
Эксперт по ЖКХ Бондарь: жители без счётчиков будут платить за воду втрое больше
Россияне без исправных счётчиков воды начнут платить по повышенному нормативу. Как сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, изменения должны стимулировать установку индивидуальных приборов учёта.
В беседе с «NEWS.ru» Бондарь отметил, что согласно новым правилам, которые действуют с декабря 2025 года, плата за холодную воду для жителей без счётчиков вырастет в несколько раз.
«Теперь норматив потребления для таких граждан умножается на три, тогда как ранее к нему прибавлялось только 50%. Это приведёт к существенному увеличению платежей», — пояснил специалист.Эксперт уточнил, что повышенный тариф затронет жильцов с неисправными счётчиками и тех, кто не передаёт показания более трёх месяцев или не допускает контролёров. При технической невозможности установки счётчика управляющая компания должна составить акт. В этом случае, как пояснил Бондарь, плата по повышенному нормативу не начисляется.