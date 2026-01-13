Стало известно, для кого плата за воду в 2026 году вырастет втрое

13 января 2026, 21:33

Эксперт по ЖКХ Бондарь: жители без счётчиков будут платить за воду втрое больше

Фото: Istock/Bet_Noire

Россияне без исправных счётчиков воды начнут платить по повышенному нормативу. Как сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, изменения должны стимулировать установку индивидуальных приборов учёта.





В беседе с «NEWS.ru» Бондарь отметил, что согласно новым правилам, которые действуют с декабря 2025 года, плата за холодную воду для жителей без счётчиков вырастет в несколько раз.

«Теперь норматив потребления для таких граждан умножается на три, тогда как ранее к нему прибавлялось только 50%. Это приведёт к существенному увеличению платежей», — пояснил специалист.