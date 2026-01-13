Юрист разъяснил, при каком долге по алиментам могут запретить выезд за рубеж
Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал о запрете на выезд за границу при долге по алиментам. Он отметил, что на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков. Любой человек может проверить по ФИО и дате рождения, числится ли лицо в этом списке.
В беседе с «RT» Русяев сообщил, что в реестр попадают не все должники. Туда включают только тех, кого уже привлекали к ответственности за неуплату или кого объявили в розыск приставы.
«Ограничение на пересечение границы вводится не автоматически при достижении какой-то суммы долга, а через процедуру в рамках исполнительного производства», — пояснил он.По словам юриста, сначала пристав выносит постановление об ограничении. После утверждения старшим приставом информацию передают пограничникам.
«Пороги для введения такого ограничения чётко прописаны в законе. Для алиментов и нескольких других социально значимых категорий взысканий установлена планка в 10 тысяч рублей», — подчеркнул он.В материале «Радио 1» рассказываем всё о реестре неплательщиков алиментов.