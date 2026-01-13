Названы главные проблемы пересадки свиных органов человеку

13 января 2026, 20:12

Учёный Готье назвал ключевые проблемы трансплантации органов животных человеку

Фото: Istock/niromaks

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье перечислил главные проблемы в области ксенотрансплантации — пересадки человеку органов животных.





В беседе с «NEWS.ru» Готье заявил, что хирургически такие операции давно возможны. Однако два фундаментальных биологических барьера всё же мешают внедрению этой практики.

«В основе здесь должна лежать именно победа над тканевой несовместимостью и реакцией отторжения, а также абсолютное исключение передачи вирусных инфекций, присущих животным. Эти проблемы — ключевые и пока не решены. Чтобы говорить о сроках внедрения таких операций в практику, надо иметь выверенную программу благополучных доклинических исследований», — пояснил эксперт.