Достижения.рф

Названы главные проблемы пересадки свиных органов человеку

Учёный Готье назвал ключевые проблемы трансплантации органов животных человеку
Фото: Istock/niromaks

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье перечислил главные проблемы в области ксенотрансплантации — пересадки человеку органов животных.



В беседе с «NEWS.ru» Готье заявил, что хирургически такие операции давно возможны. Однако два фундаментальных биологических барьера всё же мешают внедрению этой практики.

«В основе здесь должна лежать именно победа над тканевой несовместимостью и реакцией отторжения, а также абсолютное исключение передачи вирусных инфекций, присущих животным. Эти проблемы — ключевые и пока не решены. Чтобы говорить о сроках внедрения таких операций в практику, надо иметь выверенную программу благополучных доклинических исследований», — пояснил эксперт.
Учёный сообщил, что ведущий трансплантационный центр имени Шумакова совместно с Курчатовским институтом уже наметил работу в этом направлении.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0