Названы главные проблемы пересадки свиных органов человеку
Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье перечислил главные проблемы в области ксенотрансплантации — пересадки человеку органов животных.
В беседе с «NEWS.ru» Готье заявил, что хирургически такие операции давно возможны. Однако два фундаментальных биологических барьера всё же мешают внедрению этой практики.
«В основе здесь должна лежать именно победа над тканевой несовместимостью и реакцией отторжения, а также абсолютное исключение передачи вирусных инфекций, присущих животным. Эти проблемы — ключевые и пока не решены. Чтобы говорить о сроках внедрения таких операций в практику, надо иметь выверенную программу благополучных доклинических исследований», — пояснил эксперт.Учёный сообщил, что ведущий трансплантационный центр имени Шумакова совместно с Курчатовским институтом уже наметил работу в этом направлении.