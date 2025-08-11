Стало известно, есть ли в России дефицит пилотов

11 августа 2025, 11:10

Пилот Кузькин: в авиации РФ после 2022 года создался профицит кадров

Фото: iStock/Rathke

На сегодняшний день в российской авиации отмечается профицит пилотов. Об этом рассказал пилот Игорь Кузькин, который работает в ОАЭ.





Он отметил, что из-за антироссийских санкций в 2022 году порядка двух тысяч пилотов остались без работы, что привело к их профициту.





«Нехватка кадров наблюдалась в периоды 2010–2015 и 2019–2022 годов. Однако в 2022 году из-за санкций около 2 тыс. пилотов потеряли работу одномоментно, что и привело к текущему профициту на рынке», — пояснил Кузькин в разговоре с «Постньюс».