Вылетевший из Стамбула в Петербург рейс вернулся обратно из-за недомогания пилота

10 августа 2025, 15:31

Фото: iStock/OceanFishing

Пассажирский самолёт авиакомпании AJet, вылетевший из Стамбула в Петербург, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.