Вылетевший из Стамбула в Петербург рейс вернулся обратно из-за недомогания пилота
Пассажирский самолёт авиакомпании AJet, вылетевший из Стамбула в Петербург, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.
Отмечается, что самолёт вылетел в Пулково в субботу вечером, в 21:09 (совпадает с мск), однако вскоре после пересечения воздушного пространства Румынии начал разворот и взял курс обратно на Стамбул.
Причиной экстренного возврата стало резкое недомогание пилота. Экипаж принял решение не рисковать безопасностью полёта и вернуться на аэродром вылета.
Новый вылет был осуществлён уже другим составом экипажа – в 5:35 вместо запланированных 2:30. Пассажиры провели дополнительное время в аэропорту, но в итоге рейс был выполнен.
