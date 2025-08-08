Пассажиров заперли в самолёте на 28 часов без еды и воды

08 августа 2025, 20:29

PYOK: пассажиров рейса Лос-Анджелес – Гонконг заперли в самолёте на 28 часов

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажиры рейса авиакомпании Cathay Pacific, летевшего из Лос-Анджелеса в Гонконг, провели в самолёте 28 часов, не имея доступа к еде, воде и возможности выйти на землю. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).