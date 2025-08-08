Пассажиров заперли в самолёте на 28 часов без еды и воды
Пассажиры рейса авиакомпании Cathay Pacific, летевшего из Лос-Анджелеса в Гонконг, провели в самолёте 28 часов, не имея доступа к еде, воде и возможности выйти на землю. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Самолёт вылетел из США 4 августа. После 13 часов полёта рейс не смог совершить посадку в аэропорту Гонконга из-за штормового предупреждения высшего уровня. В городе за сутки выпало более 350 миллиметров осадков – рекордный показатель с 1884 года.
При снижении до высоты 1500 метров пилоты перешли в режим ожидания, однако вскоре было принято решение отменить посадку в Гонконге. После этого для пассажиров начался настоящий кошмар. Их полёт уже длился 16 часов вместо заявленных 13-ти, а в аэропорту Тайваня на удаленной стоянке им пришлось провести ещё 11 часов с ограниченным количеством еды и воды и без возможности покинуть самолёт. В итоге воздушное судно всё же направилось на Тайвань, где успешно приземлилось.
