В домодедовском парке «Взлёт» проведут необычный фестиваль авиации

В парке «Взлёт» городского округа Домодедово 10 августа состоится фестиваль авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Посетители фестиваля смогут познакомиться с действующими пилотами, лётчиками и другими специалистами отрасли. Программа начнётся в полдень с торжественного открытия взлётной полосы и запуска модели самолёта. Для юных гостей проведут анимационную программу «Лётчики – аэродром», творческие мастер-классы по изготовлению воздушных змеев и летательных аппаратов. Гостей также ждут лекции на авиационные темы», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Там добавили, что особенностью фестиваля станут массовый запуск воздушных змеев и демонстрация взлёта и посадки на воду модели воздушного судна. А на поляне у кафе GATE88 устроят выставку моделей.

Завершит программу дискотека «Белый взлёт» с белым дресс-кодом.


