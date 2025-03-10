«Она же серая мышка!»: Соседов не понимает, как Блиновской удавалось очаровывать людей

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Музыкальный критик Сергей Соседов нередко позволяет себе нелицеприятные и негативные высказывания в адрес известных персон. Недавно он достаточно резко отозвался о «королеве марафонов» блогере Елене Блиновской.
Ещё недавно знаменитый коуч вела роскошную жизнь, устраивала резонансные вечеринки, куда за немалые гонорары приглашала звёздных персон, ездила за границу и наслаждалась собственным богатством и успешностью.
Большие деньги Блиновская зарабатывала благодаря продвигаемым ею так называемым «марафонам желаний». Люди охотно раскупали эти курсы, а некоторые даже уверяли, что программы Елены существенно помогли им в жизни. Конечно, такие заявления только привлекали новых клиентов и последователей, а значит и новые доходы.
Соседов изначально не верил в какие-то особенные свойства и практики, способные принести успех после следования советам Блиновской. Критик публично называет её мошенницей, полагает, что она вовсе не стремилась кому-то и в чём-то помочь, а лишь старалась заработать побольше любыми способами, приводит его мнение StarHit. Кроме того, он искренне недоумевает, как Елене удавалось располагать к себе людей, вызывать у них доверие и побуждать расставаться с деньгами, причём немалыми.
Сейчас Елена совершенно не способна отвечать на критику Сергея, да ей и не до этого. В начале марта суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов и незаконный вывод денег за границу. За 43-летнюю «королеву марафонов» и её детей сейчас искренне переживают даже её недоброжелатели.
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Большие деньги Блиновская зарабатывала благодаря продвигаемым ею так называемым «марафонам желаний». Люди охотно раскупали эти курсы, а некоторые даже уверяли, что программы Елены существенно помогли им в жизни. Конечно, такие заявления только привлекали новых клиентов и последователей, а значит и новые доходы.
Соседов изначально не верил в какие-то особенные свойства и практики, способные принести успех после следования советам Блиновской. Критик публично называет её мошенницей, полагает, что она вовсе не стремилась кому-то и в чём-то помочь, а лишь старалась заработать побольше любыми способами, приводит его мнение StarHit. Кроме того, он искренне недоумевает, как Елене удавалось располагать к себе людей, вызывать у них доверие и побуждать расставаться с деньгами, причём немалыми.
«Что меня здесь волнует? Ну вот говорит она, мол, так я живу, у меня замки, я веселюсь, купаюсь в черной икре и так далее. Но простые люди могут верить этому человеку?! — задается вопросом музыкальный критик. — Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно».Сергей признаётся, что сам ради интереса однажды решил прослушать один из курсов Блиновской и совершенно не впечатлился. Непонятно, как другие могли ей доверять, «вестись» на её неубедительные приёмы и доводы.
«Да как можно ей верить?! Она не гуру! Я ее один раз услышал, тут же забыл ее внешность, ее голос. Она совершенно не остается в памяти!» — поражается Соседов.
Сейчас Елена совершенно не способна отвечать на критику Сергея, да ей и не до этого. В начале марта суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов и незаконный вывод денег за границу. За 43-летнюю «королеву марафонов» и её детей сейчас искренне переживают даже её недоброжелатели.
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Александр Бойцов