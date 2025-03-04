«Может выйти на свободу до конца года»: Яна Поплавская огорчена приговором Блиновской

Продюсер Яна Рудковская выразила поддержку блогершe Елене Блиновской в своем Телеграм-канале после того, как суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Она отметила, что это жесткое наказание для матери четырех маленьких детей, которые могут остаться без заботы, пока их отец на фронте.