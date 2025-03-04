«Может выйти на свободу до конца года»: Яна Поплавская огорчена приговором Блиновской

Яна Поплавская (Фото: Телеграм@the_yana_poplavskaya)
3 марта «Королеву марафонов» приговорили к пяти годам тюремного заключения. Тем не менее, немногие верят, что Елена Блиновская действительно проведет весь срок за решеткой.
Актриса Яна Поплавская выразила уверенность, что хитрая Блиновская может выйти на свободу гораздо раньше, всего через несколько месяцев.
Блиновской назначили пять лет за отмывание преступных доходов в размере 716,6 миллиона рублей и незаконный оборот платежных средств. Ей также назначен штраф в миллион рублей. Однако по основному обвинению — уклонению от уплаты налогов на сумму 906,6 миллиона рублей — суд ограничился только штрафом, от которого блогера сразу освободили из-за истечения срока давности, отметила Поплавская.
Самое интересное, что теоретически Елена Блиновская может выйти на свободу уже до конца текущего года.
По мнению актрисы, Блиновская отделалась довольно легко и на самом деле смогла обмануть многих.
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Блиновской назначили пять лет за отмывание преступных доходов в размере 716,6 миллиона рублей и незаконный оборот платежных средств. Ей также назначен штраф в миллион рублей. Однако по основному обвинению — уклонению от уплаты налогов на сумму 906,6 миллиона рублей — суд ограничился только штрафом, от которого блогера сразу освободили из-за истечения срока давности, отметила Поплавская.
Самое интересное, что теоретически Елена Блиновская может выйти на свободу уже до конца текущего года.
«Для этого ей нужно будет через полгода подать заявление на условно-досрочное освобождение. К тому времени будет учтен срок, который она провела под домашним арестом и в СИЗО, что позволит ей подать такое ходатайство», — размышляет Яна Поплавская в своем блоге.
По мнению актрисы, Блиновская отделалась довольно легко и на самом деле смогла обмануть многих.
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Анастасия Хохлова