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Стало известно, где дешевле всего купить квартиру в Москве

Капотня вновь стала самым доступным районом Москвы для покупки вторичного жилья
Фото: Istock / Nanci Santos

Капотня вновь заняла первое место в рейтинге районов Старой Москвы с наиболее доступным вторичным жильём. По данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», на начало октября 2026 года средняя стоимость квадратного метра здесь составила 213,9 тыс. рублей. Результаты исследования приводит «РБК Недвижимость».



Вторую строчку рейтинга заняло Бирюлёво Западное, где за 1 кв. м готового жилья в среднем просят 216,9 тыс. рублей. На третьем месте расположилась Некрасовка со средней ценой 223,3 тыс. рублей за квадратный метр.

В пятёрку районов Старой Москвы с наиболее доступными по стоимости вторичными квартирами также вошли Бирюлёво Восточное и Ивановское. Средняя цена квадратного метра в этих локациях составила 228,5 тыс. и 229,1 тыс. рублей соответственно.

На начало октября Капотня сохранила лидерство по доступности вторичного жилья среди районов Старой Москвы. При этом приведённые значения отражают среднюю стоимость квадратного метра, а цена конкретной квартиры может отличаться в зависимости от состояния, площади и расположения дома.

Софья Метелева

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