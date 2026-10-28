Стало известно, где дешевле всего купить квартиру в Москве

28 октября 2026, 21:33

Капотня вновь стала самым доступным районом Москвы для покупки вторичного жилья

Фото: Istock / Nanci Santos

Капотня вновь заняла первое место в рейтинге районов Старой Москвы с наиболее доступным вторичным жильём. По данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», на начало октября 2026 года средняя стоимость квадратного метра здесь составила 213,9 тыс. рублей. Результаты исследования приводит «РБК Недвижимость».