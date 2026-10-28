В Ярославской области приставы нашли должницу по алиментам под диваном

28 октября 2026, 21:00

В Данилове приставы нашли под диваном мать двоих детей, прятавшуюся от алиментов

Фото: Istock/Evgeniy Grishchenko

В Данилове Ярославской области судебные приставы нашли мать двоих детей, которая не платила алименты и пряталась от них под диваном. Об этом сообщает пресс-служба УФССП области.