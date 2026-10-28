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В Ярославской области приставы нашли должницу по алиментам под диваном

В Данилове приставы нашли под диваном мать двоих детей, прятавшуюся от алиментов
Фото: Istock/Evgeniy Grishchenko

В Данилове Ярославской области судебные приставы нашли мать двоих детей, которая не платила алименты и пряталась от них под диваном. Об этом сообщает пресс-служба УФССП области.



Женщина находилась в розыске. Приставы приехали по её адресу. Дверь долго никто не открывал, затем на стук откликнулся сожитель должницы. Он заверил, что, кроме него, в квартире никого нет, но сотрудники решили это проверить.

Во время осмотра помещения послышалось кряхтение. В комнате должностные лица никого не обнаружили и тогда заглянули под диван, закиданный вещами. На полу оказалась должница. Женщину доставили в отдел судебных приставов, чтобы привлечь к административной, а в дальнейшем — к уголовной ответственности.

Ольга Щелокова

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