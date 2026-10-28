Юрист рассказал, какие оговорки делают брачный договор ничтожным

28 октября 2026, 21:13

Юрист Соловьёв: обман и угрозы стали основанием для отмены брачного договора

Фото: Istock/ATHL

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что брачный договор можно оспорить, но для этого нужны веские основания и доказательства.





В беседе с RT эксперт выделил общие основания (мнимость или притворность сделки, порок воли, обман, угрозы, насилие, зависимое или тяжёлое положение) и специальные (п. 2 ст. 44 СК — условия ставят супруга в крайне неблагоприятное положение).

«В соответствии со ст. 41 СК России брачный договор должен быть удостоверен нотариусом. Если этого не сделано, то договор априори недействителен», — напомнил юрист.