Юрист рассказал, какие оговорки делают брачный договор ничтожным
Юрист Соловьёв: обман и угрозы стали основанием для отмены брачного договора
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что брачный договор можно оспорить, но для этого нужны веские основания и доказательства.
В беседе с RT эксперт выделил общие основания (мнимость или притворность сделки, порок воли, обман, угрозы, насилие, зависимое или тяжёлое положение) и специальные (п. 2 ст. 44 СК — условия ставят супруга в крайне неблагоприятное положение).
«В соответствии со ст. 41 СК России брачный договор должен быть удостоверен нотариусом. Если этого не сделано, то договор априори недействителен», — напомнил юрист.Соловьёв добавил, что оговорки, противоречащие правовым нормам и базовым правам человека, делают соглашение ничтожным. По словам эксперта, для каждого основания нужны свои доказательства: медицинские документы, записи, свидетельские показания, экспертизы, переписки, заявления, приговоры судов.
Если суд признает договор недействительным, стороны возвращаются в положение, которое было до сделки. Юрист подчеркнул, что срок исковой давности для ничтожных сделок — три года, для заблуждения, обмана и угроз — один год.