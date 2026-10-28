Число погибших при столкновении поездов в Испании достигло 68

28 октября 2026, 20:44

Фото: Istock/David Barrero Labari

Минимум 68 человек погибли и более 100 пострадали после столкновения двух пассажирских поездов в Испании. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ Люба Эль Хади с места крушения, с рельсов сошли четыре вагона.