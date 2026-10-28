Число погибших при столкновении поездов в Испании достигло 68
Минимум 68 человек погибли и более 100 пострадали после столкновения двух пассажирских поездов в Испании. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ Люба Эль Хади с места крушения, с рельсов сошли четыре вагона.
Происшествие случилось накануне утром вблизи города Толедо: один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. Отмечается, что такие составы относятся к самым тяжёлым среди тех, что курсируют по железным дорогам Испании: каждый из экспрессов AVE и Iryo весит по 500 тонн.
Один из священников, который провёл заупокойную молитву на месте трагедии, рассказал, что на его стороне железнодорожного полотна находилось более 20 тел — примерно 24–26. На другой стороне от места ДТП работал другой священник, и там тел было ещё больше.
Большинство людей сейчас находятся в Урде. Пострадавшие продолжают прибывать в специальный павильон для раненых. Их размещают в зависимости от того, где есть свободные места.
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