«Провокационные лозунги»: эксперт раскрыл, как наркобизнес втягивает детей

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Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
По данным Всемирного доклада о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в мире в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в течение последних 12 месяцев. Число наркопотребителей в 2021 году составило около 296 миллионов.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сказал, что наркозависимость — это проблема для всего мира, причиной которой является недостаточная информированность.
Также, по мнению специалиста, проблема употребления наркотиков кроется в следовании трендам.
Еще одну проблему Марат Сараев видит в маркетинге наркобизнеса, который, как и любой другой бизнес, не стоит на месте, а, используя провокационные лозунги, соблазняет неокрепших психикой людей.
По словам Марата Сараева, некоторые люди становятся зависимыми еще до употребления, что говорит о его психическом нездоровье.
Он добавил, что процесс лечения наркозависимости специалисты не называют процессом полного излечения, потому что всегда есть риск возвращения.
В завершении беседы нарколог выразил большое уважение людям, которые в процессе ремиссии делают огромные усилия и соблюдают дисциплину.
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Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сказал, что наркозависимость — это проблема для всего мира, причиной которой является недостаточная информированность.
«До сих пор, несмотря на всю информацию, которая представлена в СМИ, в интернете, в художественной литературе про то, как наркотики вызывают зависимость, как болеют и умирают люди от их употребления, люди продолжают пробовать. Население пока еще обладает недостойной информированностью о последствиях употребления. Поэтому нужно, чтобы мы рассказывали, что такое зависимость, какие виды наркотиков вызывают соответствующие отклонения в психике и здоровье», — сказал эксперт.
Также, по мнению специалиста, проблема употребления наркотиков кроется в следовании трендам.
«Молодежь не осознает последствий и, следуя каким-то трендам и мнению некоторых лидеров в молодежной среде, имитируют их поведение — начинают пробовать наркотики, думая, что эта проблема их минует, что они не станут зависимыми, что они намного сильнее, чем это вещество. Но десятки и сотни лет показывают, что это не так. Люди зависимыми становятся, заболевают и умирают», — объяснил нарколог.
Еще одну проблему Марат Сараев видит в маркетинге наркобизнеса, который, как и любой другой бизнес, не стоит на месте, а, используя провокационные лозунги, соблазняет неокрепших психикой людей.
«Маркетинг оказывается впереди профилактических работ со стороны компетентных органов и медицинского сообщества. Он работает так, что наркотики могут быть доступными, и это якобы не вредно, что это может скрасить будни и изменить сознание в том смысле, что вы почувствуете себя более уверенным и настоящим. Вот эти все лозунги, которые идут со стороны наркобизнеса, влияют на психику неокрепших людей — это чаще всего дети и подростки. И с каждым годом мы видим, что начало употребления наркотиков молодеет. Можно заявить, что первое употребление наркотиков происходит в детстве», — рассказал собеседник.
По словам Марата Сараева, некоторые люди становятся зависимыми еще до употребления, что говорит о его психическом нездоровье.
«Человек может быть заранее подготовлен к тому, что первая доза наркотиков или алкоголя точно сделает его зависимым. Это определенные психические статусы, которые уходят корнями в генетику, в наследственные психиатрические заболевания или приобретенные заболевания в результате травмы. Риски, когда человек может стать зависимым после первого употребления, очень велики. Имеет также большое значение система употребления и частота, когда из раза к разу организм привыкает, вырабатывается толерантность, доза растет, и человек становится зависимым физически и психически», — объяснил нарколог.
Он добавил, что процесс лечения наркозависимости специалисты не называют процессом полного излечения, потому что всегда есть риск возвращения.
«Мы называем это «процесс длительной стойкой ремиссии», когда болезнь остановилась и в своей динамике не развивается. Это эффект эскалатора, когда человеку надо двигаться вверх, а эскалатор идет вниз. Чтобы достичь верха порой не хватает жизни — люди долгое время находятся в состоянии ремиссии», — сообщил эксперт.
В завершении беседы нарколог выразил большое уважение людям, которые в процессе ремиссии делают огромные усилия и соблюдают дисциплину.
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Анастасия Бондарева