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«Провокационные лозунги»: эксперт раскрыл, как наркобизнес втягивает детей

Нарколог Сараев: первое употребление наркотиков происходит в детстве
26 июня 2024, 15:29
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
По данным Всемирного доклада о наркотиках (2023), каждый 17-й человек в мире в возрасте от 15 до 64 лет употреблял наркотики в течение последних 12 месяцев. Число наркопотребителей в 2021 году составило около 296 миллионов.

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» сказал, что наркозависимость — это проблема для всего мира, причиной которой является недостаточная информированность.



«До сих пор, несмотря на всю информацию, которая представлена в СМИ, в интернете, в художественной литературе про то, как наркотики вызывают зависимость, как болеют и умирают люди от их употребления, люди продолжают пробовать. Население пока еще обладает недостойной информированностью о последствиях употребления. Поэтому нужно, чтобы мы рассказывали, что такое зависимость, какие виды наркотиков вызывают соответствующие отклонения в психике и здоровье», — сказал эксперт.

Также, по мнению специалиста, проблема употребления наркотиков кроется в следовании трендам.

«Молодежь не осознает последствий и, следуя каким-то трендам и мнению некоторых лидеров в молодежной среде, имитируют их поведение — начинают пробовать наркотики, думая, что эта проблема их минует, что они не станут зависимыми, что они намного сильнее, чем это вещество. Но десятки и сотни лет показывают, что это не так. Люди зависимыми становятся, заболевают и умирают», — объяснил нарколог.

Еще одну проблему Марат Сараев видит в маркетинге наркобизнеса, который, как и любой другой бизнес, не стоит на месте, а, используя провокационные лозунги, соблазняет неокрепших психикой людей.

«Маркетинг оказывается впереди профилактических работ со стороны компетентных органов и медицинского сообщества. Он работает так, что наркотики могут быть доступными, и это якобы не вредно, что это может скрасить будни и изменить сознание в том смысле, что вы почувствуете себя более уверенным и настоящим. Вот эти все лозунги, которые идут со стороны наркобизнеса, влияют на психику неокрепших людей — это чаще всего дети и подростки. И с каждым годом мы видим, что начало употребления наркотиков молодеет. Можно заявить, что первое употребление наркотиков происходит в детстве», — рассказал собеседник.

По словам Марата Сараева, некоторые люди становятся зависимыми еще до употребления, что говорит о его психическом нездоровье.

«Человек может быть заранее подготовлен к тому, что первая доза наркотиков или алкоголя точно сделает его зависимым. Это определенные психические статусы, которые уходят корнями в генетику, в наследственные психиатрические заболевания или приобретенные заболевания в результате травмы. Риски, когда человек может стать зависимым после первого употребления, очень велики. Имеет также большое значение система употребления и частота, когда из раза к разу организм привыкает, вырабатывается толерантность, доза растет, и человек становится зависимым физически и психически», — объяснил нарколог.

Он добавил, что процесс лечения наркозависимости специалисты не называют процессом полного излечения, потому что всегда есть риск возвращения.

«Мы называем это «процесс длительной стойкой ремиссии», когда болезнь остановилась и в своей динамике не развивается. Это эффект эскалатора, когда человеку надо двигаться вверх, а эскалатор идет вниз. Чтобы достичь верха порой не хватает жизни — люди долгое время находятся в состоянии ремиссии», — сообщил эксперт.

В завершении беседы нарколог выразил большое уважение людям, которые в процессе ремиссии делают огромные усилия и соблюдают дисциплину.

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На семи дорогах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
26 июня 2024, 15:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали на семи дорогах в шести округах Московской области работники Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту искусственных неровностей были проведены на улице Совпартшколы в красногорском посёлке Нахабино, на Вокзальной улице в Чехове, на Пироговском шоссе в Мытищах, улицах Фрунзе и Горького в Жуковском, на Староандреевской улице в солнечногорском рабочем посёлке Андреевка и на Трёхгорной улице в посёлке Трёхгорка Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что «лежачих полицейских» устанавливают рядом с объектами социальной инфраструктуры и в потенциально опасных местах, чтобы водители, проезжая там, снижали скорость.

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#подмосковье
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В Подольске отремонтируют школу, построенную 86 лет назад
26 июня 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, построенную в Подольске в 1938 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, в обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту и поставка оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного здания школы, расположенного по адресу: Февральская улица, дом №30, составляет более 3 тысяч квадратных метров. Ремонт должны завершить в 2025 году.

Начальная цена лота — 304 миллиона 310 тысяч 524 рубля 43 копейки, заявки принимаются до 15 июля.

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В Подмосковье управляющие компании восстановили освещение в МКД
26 июня 2024, 14:25

Фото: пресс-службы Минчистоты Московской области

В более 2 тыс. многоквартирных домах Подмосковья управляющие компании восстановили освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Отсутствие освещения в подъезде — это не только вопрос комфорта, но и серьёзная угроза для безопасности.

«Из-за плохой видимости могут происходить несчастные случаи, а также возрастать уровень преступности. Освещение в подъезде должно быть ярким и равномерным, чтобы обеспечить хорошую видимость. За работу осветительных приборов в общих зонах отвечает управляющая организация дома. С начала января по заявкам жителей было восстановлено освещение более чем в 2 000 подъездов Московской области», — отметили в ведомстве.

С проблемами освещения в подъезде можно обратиться в управляющую компанию или оставить заявку через портал ЕДС МО.

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#дома
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Наркоман из Москвы построит эко-отель для зависимых в Подмосковье
26 июня 2024, 13:43

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

В Подмосковных Бронницах может появиться центр реабилитации, в котором смогут проходить лечение зависимые от наркотиков.
Центр планирует возвести человек, который прежде употреблял запрещенные вещества, справился с болезнью и теперь готов помогать другим. Об этом сообщат Regions.

В настоящее время молодой человек занимается поиском инвестора и составлением бизнес-плана.

В беседе с порталом будущий отельер сообщил, что хотел бы построить небольшой гостевой дом при экоферме. По его словам, он вдохновился примером одной Тульской семьи, которая имеет эко-отель на действующей ферме с сыроварней, маслобойней, овцами и конюшней. Владельцы гостиницы когда-то тоже были в числе наркозависимых, однако справились с болезнью и теперь помогают другим.

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#наркотики
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Студенты Пушкинского округа пришли на практику в МФЦ
26 июня 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Офисы «Мои документы» в Пушкинском городском округе приняли на практику студентов из Российского государственного университета туризма и сервиса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что студенческая практика проводится во всех МФЦ округа, а самым популярным направлением стало «Право и организация социального обеспечения».

«Сотрудники МФЦ помогают ребятам разобраться во всех нюансах и тонкостях работы. А студенты «впитывают» всю информацию и применяют полученных знания на практике», — говорится в сообщении.
Своим мнением о том, чем важна такая практика, поделился студент Виктор Зиновьев.

«Здесь мы учимся помогать людям, разбираться в их вопросах. Считаю, что после теории очень важно получить практические навыки. Это помогает нам оттачивать мастерство в выбранной профессии», — сказал Зиновьев.
За каждым практикантом закреплён сотрудник, который следит за тем, как подопечный справляется с поставными задачами, и в случае необходимости поправляет и помогает.

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#мфц
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Эксперт по кибербезопасности Кирюшкин назвал излюбленные средства общения хакеров
26 июня 2024, 13:35

Фото: Istockphoto / welcomia

Самыми популярными сервисами для общения хакеров в половине текущего года стали мессенджер Telegram и личные сообщения на форумах в даркнете. Таким наблюдением поделился руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
«С 1 января по 24 июня 2024 года злоумышленники чаще всего использовали для общения Telegram и личные сообщения на форумах. За это время было зафиксировано более 66 тысяч упоминаний Telegram и свыше 22 тысяч – личных сообщений на форумах для связи», – рассказал эксперт «Газете.Ru».
Как объяснил Кирюшкин, Telegram обрёл популярность среди злоумышленников благодаря широкой аудитории – около 900 млн пользователей в месяц. Это позволяет мошенникам быстро находить потенциальных жертв и вступать с ними в общение. Помимо этого, преступники предпочитают сервисы, зарекомендовавшие себя как надёжные и безопасные.

Помимо этого, добавил эксперт, хакеры часто используют Tox, Jabber и Discord.

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#цифровизация
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Чужая беременная жена и проблемы с наркотиками: что на самом деле случилось в BMW, вылетевшем с парковки
Семья с ребенком на BMW вылетела с паркинга в Краснодаре: новые детали дела
26 июня 2024, 13:27

Фото: IStock/Waynerd

25 июня СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как автомобиль BMW на полном ходу вылетает из окна многоуровневой парковки в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. В салоне авто находилась семья из трех человек, все погибли. О том, что стало причиной трагедии и о странных деталях в деле расскажет редакция «Радио 1».

BMW с семьей вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре


Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. В салоне находилась семья из трех человек: 37-летний мужчина, его супруга и 10-летний ребенок. Очевидцы произошедшего пытались реанимировать пострадавших, однако никого спасти не удалось.

Кем был водитель BMW


Погибший 37-летний Рафаэль Аракельян руководил реабилитационным центром «Высота», в котором проходят лечение зависимые от наркомании и алкоголизма. Однако подлинной информации о местоположении центра и его деятельности в общем доступе нет. По некоторым данным, Аракельян также владел гостевым домом.
Телеграм-канал «Kub Mash» сообщает, что предприниматель имел проблемы с деньгами, а по словам некоторых знакомых погибшего, он и вовсе страдал от наркотической зависимости.

Версии следствия


Изначально предполагалось, что водитель авто перепутал педали или не справился с управлением. Однако после изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения правоохранители разработали еще одну версию случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух и более лиц». На видеозаписи видно, как машина едет в сторону ограждения на полном ходу, следов торможения на парковке нет. Такие детали могут указывать на умышленные действия Аракельяна.

Предполагается, что мужчина мог поссориться со своей супругой и не совладать с эмоциями, сообщает телеграм-канал SHOT.

Примечательно, что автомобиль BMW предприниматель приобрел за месяц до трагедии.


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Странные детали в деле


В юношестве погибший водитель BMW был Романом Бутенко, однако позже сменил свои данные. Новый паспорт был выдан на имя Рафаэля Аракельяна. Кроме того, журналистам «КП» удалось выяснить, что беременная женщина, находящаяся в момент трагедии в салоне BMW, не является женой Аракельяна.

Оказалось, что у погибшей был муж и сын, она занималась бизнесом и часто отдыхала за рубежом. Что именно могло связывать ее с предпринимателем в настоящее время не установлено.


Что говорили о погибшем Аракельяне знакомые


Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку.

Соседка погибшей семьи рассказала, что некоторое время супруги с сыном жили в Испании, но из-за финансовых проблем вернулись в Россию.

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Два ученика из Павловского Посада сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов
26 июня 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Chinnapong

Высший результат на ЕГЭ по английскому языку получили 2 ученика Павлово-Посадского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Ученики Павлово-Посадского городского округа неоднократно доказывали, что они способны решать самые сложные задачи.

«Это подтверждают результаты ЕГЭ, где есть стобалльники, а также победы и призовые места в федеральных и региональных олимпиадах и конкурсах. В этом году ещё двое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по английскому языку.Поздравляю Полину Леонидовну Устьеву и Никиту Сергеевича Гусева из школы №18 имени Н.В. Менчинского с успешным окончанием школы и блестящими результатами на экзаменах!», — поделились в пресс-службе.

По итогам экзаменов в школе уже восемь выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.

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В восьми округах Подмосковья провели испытания теплосетей
26 июня 2024, 13:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидравлические испытания 25 участков тепловых сетей провели в восьми городских округах Московской области, большинство теплотрасс выдержало проверку, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Испытания были проведены в Люберцах, Балашихе, Домодедове, Ленинском округе, Красногорске, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. Из 25 участков тестирование успешно прошли 17, а на восьми участках были обнаружены протечки», — говорится в сообщении.
Выявленные в ходе гидравлических испытаний неполадки будут устранены, после чего специальная комиссия проведёт повторное испытание.

В министерстве отметили, что проверки теплосетей проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.

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