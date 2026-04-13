Стало известно, где пройдет музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году

13 апреля 2026, 14:33

Музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

Международный музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году во второй раз примет столица Татарстана.





Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, пишет «Татар-информ». Градоначальник отметил, что городу пришлось бороться за право проведения этого масштабного события.





«Казань готова принять и организовать небывалые мероприятия», — сказал чиновник.