Стало известно, где пройдет музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году

Музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани
Международный музыкальный конкурс «Новая волна» в 2026 году во второй раз примет столица Татарстана.
Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, пишет «Татар-информ». Градоначальник отметил, что городу пришлось бороться за право проведения этого масштабного события.
«Казань готова принять и организовать небывалые мероприятия», — сказал чиновник.
По его словам, выбор площадки в очередной раз доказывает — здесь рождаются звезды. Конкурс выявляет таланты с 2002 года. Кроме того, с его помощью поддерживают молодых исполнителей.