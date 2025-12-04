Игорь Крутой рассказал, пройдет ли фестиваль «Новая волна» в Казани в 2026 году
Игорь Крутой: Сделаем все возможное, чтобы «Новая волна» вновь прошла в Казани
Фестиваль «Новая волна» в Казани имел большой успех. Об этом заявил народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой, передает «Татар-информ».
Он отметил, что пока нет гарантий, что «Новая волна» снова состоится в Казани.
«Но мы с Ильсуром Метшиным сделаем все возможное, чтобы фестиваль вновь прошел здесь», — отметил Крутой.
Конкурс «Новая волна–2025» состоялся в Казани с 21 по 26 августа. Ранее Крутой сообщил, что фестиваль открыл для российской эстрады множество талантов. В «Новой волне» принимали участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова.