Игорь Крутой рассказал, пройдет ли фестиваль «Новая волна» в Казани в 2026 году

04 декабря 2025, 18:16

Игорь Крутой: Сделаем все возможное, чтобы «Новая волна» вновь прошла в Казани

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Фестиваль «Новая волна» в Казани имел большой успех. Об этом заявил народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой, передает «Татар-информ».





Он отметил, что пока нет гарантий, что «Новая волна» снова состоится в Казани.





«Но мы с Ильсуром Метшиным сделаем все возможное, чтобы фестиваль вновь прошел здесь», — отметил Крутой.