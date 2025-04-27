Стали известны члены жюри международного конкурса «Новая волна»

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В составе жюри международного конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа, будут присутствовать Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti. Об этом заявил композитор, продюсер фестиваля, народный артист России Игорь Крутой.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что судить участников конкурса будут и другие известные российские артисты.
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«Что касается жюри, то оно будет необычным: там будут и Филипп Киркоров, и Люся Чеботина, и Анна Asti, и многие другие артисты, которые уже с высоты своего опыта будут оценивать молодых конкурсантов», — рассказал продюсер.Крутой напомнил, что «Новая волна» открыла для российской эстрады множество талантов, а в конкурсе принимали участие Дима Билан, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова.
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Данил Пономарев