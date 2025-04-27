Стали известны члены жюри международного конкурса «Новая волна»

В составе жюри международного конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа, будут присутствовать Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti. Об этом заявил композитор, продюсер фестиваля, народный артист России Игорь Крутой.