Умерший от рака актёр Роман Попов успел сняться в пяти фильмах, которые выйдут в ближайшие годы
Актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», успел сняться в пяти картинах, которые выйдут в ближайшие два года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
До одной из главных премьер артист не дожил всего месяц – новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября. В этом фильме Попов сыграл вместе с легендой нулевых Натальей Орейро. Как сообщает канал, аргентинская актриса планирует прилететь в Москву на премьеру. Съёмки картины завершились в прошлом году.
Кроме того, сейчас в стадии производства находятся ещё четыре проекта с участием Попова, которые выйдут на экраны в ближайшие пару лет.
Читайте также: *деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ