Умерший от рака актёр Роман Попов успел сняться в пяти фильмах, которые выйдут в ближайшие годы

28 октября 2025, 16:35

Mash: в ближайшие два года выйдут пять фильмов с участием Романа Попова

Роман Попов (фото: Instagram* @romapopoff)

Актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», успел сняться в пяти картинах, которые выйдут в ближайшие два года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.