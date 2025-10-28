Актёр Роман Попов перед смертью более двух недель находился в коме
Актёр Роман Попов перед смертью более двух недель находился в коме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
11 октября артисту резко стало плохо, его доставили в реанимацию, где провели операцию. После вмешательства он впал в кому и так и не пришёл в сознание.
Семья Попова продала подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Опухоль мозга оказалась неоперабельной, и актёр пытался облегчить состояние препаратами, которые доставляли из-за рубежа. Одна упаковка таблеток стоила около 850 тысяч рублей, а первый этап химиотерапии — 230 тысяч. Из-за опухоли в правом полушарии мозга Попов потерял чувствительность левой стороны тела.
С супругой Юлией он прожил почти 20 лет, у пары трое детей — 14-летний Фёдор, 12-летняя Лиза и 6-летняя Марта.
