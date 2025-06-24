«Двойная трагедия»: В Турции умерла россиянка, узнав про впавшего в кому мужа

24 июня 2025, 14:22

Отпуск в Турции стал трагедией для семьи из Свердловской области

Фото: Istock/gorodenkoff

Житель города Верхняя Салда Дмитрий, находясь со своей женой на отдыхе в Турции, упал с третьего этажа. В результате падения мужчина впал в кому. Его супруга Олеся, узнав про произошедшее с мужем, умерла. Подробности трагедии сообщает Telegram-канал SHOT.