«Двойная трагедия»: В Турции умерла россиянка, узнав про впавшего в кому мужа
Житель города Верхняя Салда Дмитрий, находясь со своей женой на отдыхе в Турции, упал с третьего этажа. В результате падения мужчина впал в кому. Его супруга Олеся, узнав про произошедшее с мужем, умерла. Подробности трагедии сообщает Telegram-канал SHOT.
На турецком курорте Тюрклер жительница Свердловской области Олеся, узнав, что её супруг рухнул с третьего этажа отеля, скончалась от инфаркта. Известно, женщина спала в номере, когда её разбудили сотрудники отеля и сообщили, что её супруг Дмитрий выпал с балкона. Олесе стало плохо и её срочно доставили в больницу, где вечером она умерла от сердечного приступа.
Причины падения её мужа не ясны, известно только, что Дмитрий пролетел 15 метров и получил множественные переломы. На данный момент мужчина подключен к аппарату ИВЛ, а клиника, оказывающая ему лечение, выставила счёт в размере 900 тысяч рублей. Страховая компания отказалась оплачивать лечение. Родные объявили сбор средств.
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