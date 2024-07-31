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В РФ почти на 20% сократились ДТП с пьяными водителями

31 июля 2024, 16:51
Фото: istockphoto / Bilanol

Фото: istockphoto / Bilanol

За шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%.
Число погибших в таких авариях уменьшилось на 29,4%, а пострадавших — на 18,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Общее количество ДТП за этот период снизилось на 0,9%, а число пострадавших в них людей — на 2%. Однако количество аварий с несовершеннолетними стало больше на 6,6%, а число пострадавших детей увеличилось на 6,9%. Также в МВД отметили, что количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии, сократилось на 9,5%. В России стало реже происходить преступлений, совершённых гражданами в состоянии алкогольного опьянения: на 16,4% меньше, чем в прошлом году», — сообщили в издании.



Количество преступлений, совершённых людьми в состоянии наркотического опьянения, уменьшилось на 6,9%, а ранее судимыми — на 12,9%.


Ранее появилась информация, за сутки на российских дорогах произошло 300 аварий. В них погибли 28 человек, пострадали 365. Несовершеннолетние стали участниками 61 ДТП. В них пять детей погибли и 66 получили травмы.

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Воробьёв анонсировал открытие в Подмосковье ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»
Воробьёв анонсировал открытие ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»
31 июля 2024, 18:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С началом нового учебного года в Московской области откроют ещё семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».
Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Профессионалитет» – образовательная программа подготовки кадров для средних специальных учебных заведений России. Подмосковные ссузы участвуют в ней с 2022 года. За это время в регионе создали семь кластеров – образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий.

Студенты могут параллельно с учёбой проходить практику на предприятиях, а после выпуска трудоустроиться туда.

Сейчас по программам «Профессионалитет» обучаются более 6 тыс. ребят. В сентябре их число удвоится, так как в регионе откроют ещё семь кластеров.
«Половина школьников в Подмосковье после девятого класса идёт в колледжи, которых у нас 37. Очень важно, чтобы ребята могли приобретать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками, становиться профессионалами. Цель «Профессионалитета» – обучать молодёжь навыкам, необходимыми на современном рынке труда. У нас уже семь кластеров работают по этой программе. В День знаний запустим ещё семь, а в 2025 году – три новых кластера», – поделился планами Воробьёв.
Он напомнил, что «Профессионалитет» – проект, поддержанный президентом. Это новая ступень в образовании.
«Ребята имеют возможность большую часть времени проводить не за партами, а у станков, получать востребованные компетенции и затем трудоустраиваться на флагманских предприятиях. Уже более 40% студентов наших колледжей обучаются по программам, ориентированным на практику. Будем стараться с каждым годом повышать этот показатель», – заключил губернатор.
В новом учебном году в Подмосковье появятся сразу три новых кластера под названием «Машиностроение». Один создаётся на базе Мытищинского колледжа. Он будет включать семь колледжей и пять организаций. Опорный работодатель – концерн «Калашников».

Кластер «Машиностроение» будет сформирован вокруг Орехово-Зуевского техникума. В него войдут девять колледжей и четыре предприятия-работодателя, главные из которых – Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».

Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина станет центром кластера «Машиностроение». В это объединение войдут четыре образовательные организации и 15 предприятий. Главный работодатель – торгово-промышленная компания «Аргус-НВ».

С 1 сентября в регионе откроются два кластера «Средства массовой информации и коммуникации». Один – на базе Ногинского колледжа. В его сети будет пять колледжей и два предприятия, опорный работодатель – «Информационные технологии и коммуникационные системы».

Другой аналогичный кластер создадут на базе Можайского техникума. Вокруг него объединятся 11 колледжей и организация-работодатель – Можайский полиграфический комбинат.

На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске откроется кластер «Туризм и сфера услуг». Это 12 колледжей и пять предприятий. Опорный работодатель – «БонГусто».

Наконец, кластер «Топливно-энергетический комплекс» сформируется на площадке Щёлковского колледжа. В него войдут 11 колледжей и 10 организаций, среди которых – «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

В 2022 году в регионе были созданы первые два кластера – «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия» в Реутове и кластер «Металлургия», центром которого стал Сергиево-Посадский колледж. В 2023-м было запущено ещё пять кластеров.

Таким образом, с сентября в Подмосковье будет уже 14 кластеров. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 97 предприятий и организаций. По числу кластеров регион будет занимать второе место в России.
Колледжи и техникумы Подмосковья
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#андрей воробьёв
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Жена сенатора Керимова получила орден «За заслуги перед Дагестаном»
31 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Жена сенатора Сулеймана Керимова Фируза получила орден «За заслуги перед Дагестаном». Об этом администрация главы республики Дагестан Сергея Меликова написала в своём Telegram-канале.
Глава Дагестана заявил, что Фируза Керимова является замечательной женщиной, которая неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Отмечается, что орден Керимова получила за реализацию на территории региона инвестиционного проекта «Алияк». Награда была вручена на месте, где этот проект реализуется – на площадке строительства молочно-товарной фермы.

По данным РБК, бенефициаром ООО «Алияк» является дочь Керимовых Гульнара.

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#инвестиции
#строительство
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На дорогах Подмосковья с начала недели ликвидировали более 3 тыс. ям
31 июля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх тысяч дефектов дорожного покрытия ликвидировали в Московской области с начала недели, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На проезжей части региональных дорог было заделано около 1,4 тыс. ям, на муниципальной дорожной сети — свыше 1,7 тыс. ям», — уточнили в областном Минтрансе.
Самый большой объём работ на муниципальных дорогах был проделан в Одинцовском городском округе, Подольске, Балашихе, Раменском, Подольске, Коломне и Зарайске. Кроме того, около 500 ям ликвидировали на региональных дорогах в Серебряных Прудах, Кашире, Коломне, Зарайске и Луховицах.

Отмечается, что дорожные службы регулярно мониторят состояние проезжей части и в случае выявления дефектов проводят локальный ремонт. Кроме того, информация о ямах поступает от местных жителей через портал «Добродел».

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#подмосковье
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Священник Савченко развеял миф о запрете купаний в водоёмах после 2 августа
31 июля 2024, 17:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Священник Николай Савченко заявил, что купаться в водоёмах после Ильина дня 2 августа не является грехом.
«В этом дне нет ничего вероучительного. Это лишь народное поверье. Его нарушение — не грех. Для людей, которые отправляются на отдых в теплые регионы, ограничения для купания и вовсе отсутствуют. Отказаться от купания в этот день можно только из уважения к народным традициям», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савченко.

А в Кемерове люди во время знойной жары активно отдыхают на Красном озере, где купание фактически запрещено. Отмечается, что несмотря на запреты, на озере царит полноценная пляжная жизнь. ГУ МЧС по Кемеровской области напоминало гражданам о правилах безопасности на водоёмах.

«Купаться следует в специально оборудованных местах. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте без присмотра возле воды детей. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей. Не заплывайте в ту зону водного объекта, где передвигаются катера и гидроциклы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.

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#опасность
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Капремонт Дома творчества в Химках рассчитывают завершить до конца года
31 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Завершить капремонт Дома детского творчества «Созвездие» в Химках планируют до конца года. Сейчас строительная готовность здания превышает 30%.
Ход работ проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция – необходимый этап дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более 2 тыс. наших юных химчан. После капремонта в здании станет просторнее, для ребят появятся новые кружки и секции», – сказал Волошин.
Вместе с ним работы на объекте контролируют родители, местные депутаты и педагоги.
«Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение актового зала новым световым и звуковым оборудованием. Это важно для ребят, и преподавательского состава», – отметила педагог-организатор ДДТ «Созвездие» Ольга Степанова.
Ежедневно на объекте трудятся около 40 рабочих. Капремонт идёт по графику. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов.

Работы начались в апреле. На время ремонта образовательный процесс не прекращался – занятия для ребят проводят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.

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#творчество
#подмосковье
#московская область
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 1 по 13 августа
31 июля 2024, 16:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 1 по 13 августа из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период по изменённому расписанию пригородные поезда будут ходить на участках Москва – Зеленоград-Крюково, Москва – Клин и Москва – Тверь, а также на участке Лихославль – Тверь. Кроме того, ряд электричек временно отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
#минтранс мо
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В Люберцах капитально отремонтируют больничный корпус
31 июля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Первый корпус Люберецкой областной больницы планируется капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт пятиэтажного больничного корпуса, построенного в 1971 году. Общая площадь объекта составляет более 2,3 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 438 миллионов 740 тысяч рублей, заявки принимаются до 14 августа.

Капитальный ремонт медучреждения планируется завершить в 2026 году.

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#торги
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Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы
Опрос: Большинство школьников не используют ИИ для учёбы
31 июля 2024, 16:07

Фото: iStock/Sasiistock

Исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
«Ещё 9% опрошенных отметили, что пробовали использовать чат-бот для учёбы, но либо не получали нужного ответа, либо не могли разобраться с тем, как его использовать», — приводит RT текст исследования.

Те же респонденты, которые всё же используют ИИ для учёбы применяют его для решения сложных заданий (10%), написания сочинений (10%), выполнения домашней работы (4%).

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 тыс. человек со всей страны.

А IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта в университете «Синергия» Алексей Ермаков прокомментировал способность искусственного интеллекта предсказывать рак груди за 5 лет до заболевания. По его словам, конкретно эта способность – слишком громкое заявление учёных несмотря на базу данных ИИ, содержащую более 200 тыс. маммографических исследований.

«И 200 тыс. — это большая база, но не поражающая воображение. В остальном же — это разумное использование систем ИИ, ведь основные цели для них — это прогнозирование и поддержка принятия решений. Поэтому в будущем подобные системы прочно займут своё место в нашей жизни, как сейчас навигаторы», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог выявить во дворах Подмосковья с начала июля более 600 вандальных надписей.

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#технологии
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В Щёлкове завершается капитальный ремонт школы №13
31 июля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №13, расположенную на улице Беляева в Щёлкове, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта достигла почти 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершаются отделочные работы и монтаж слаботочных систем, ведётся пусконаладка оборудования и инженерных сетей. На объекте заняты 105 человек, используется три единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании школы обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили двери и окна, а также сантехническое оборудование и все инженерные сети. В ближайшее время начнётся сборка и расстановка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Обновлённая школа откроется 1 сентября.

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#капремонт
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