В РФ почти на 20% сократились ДТП с пьяными водителями

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За шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%.
Число погибших в таких авариях уменьшилось на 29,4%, а пострадавших — на 18,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Количество преступлений, совершённых людьми в состоянии наркотического опьянения, уменьшилось на 6,9%, а ранее судимыми — на 12,9%.
Ранее появилась информация, за сутки на российских дорогах произошло 300 аварий. В них погибли 28 человек, пострадали 365. Несовершеннолетние стали участниками 61 ДТП. В них пять детей погибли и 66 получили травмы.
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«Общее количество ДТП за этот период снизилось на 0,9%, а число пострадавших в них людей — на 2%. Однако количество аварий с несовершеннолетними стало больше на 6,6%, а число пострадавших детей увеличилось на 6,9%. Также в МВД отметили, что количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии, сократилось на 9,5%. В России стало реже происходить преступлений, совершённых гражданами в состоянии алкогольного опьянения: на 16,4% меньше, чем в прошлом году», — сообщили в издании.
Количество преступлений, совершённых людьми в состоянии наркотического опьянения, уменьшилось на 6,9%, а ранее судимыми — на 12,9%.
Ранее появилась информация, за сутки на российских дорогах произошло 300 аварий. В них погибли 28 человек, пострадали 365. Несовершеннолетние стали участниками 61 ДТП. В них пять детей погибли и 66 получили травмы.
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Мира Полтева