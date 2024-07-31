В Туле два человека пострадали в результате массового ДТП

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Семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в Туле. В результате аварии пострадали два человека, одного спасти не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по региону.
«Пострадавшим начали оказывать необходимую помощь. На месте происшествия работают специалисты. Госавтоинспекция Тульской области просит водителей выбирать пути объезда из-за затруднённого движения на участке, где произошла авария», — поделились в ведомстве.
Ранее стало известно о ДТП с участием рейсового автобуса и трактора в Сочи.
В результате столкновения пострадали три взрослых человека, их доставили в стационары с различными травмами. Также мужчина и несовершеннолетний пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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