РЖД был нанесён значительный ущерб из-за аварии в Волгоградской области

Фото: istockphoto / murengstockphoto
В РЖД заявили о серьёзном ущербе, причинённом из-за схода поезда с рельсов в Волгоградской области, сообщили в РИА Новости
ДТП произошло на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом №491, который следовал по маршруту Казань — Адлер. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.
В поезде находились 803 пассажира. К счастью, в результате аварии никто не погиб, однако есть пострадавшие, которые были госпитализированы. РЖД оперативно занялись восстановлением повреждённой инфраструктуры.
Читайте также:
В Москве не заплатившая за проезд мигрантка напала на контролера в автобусе
СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах
В Санкт-Петербурге пресекли попытку контрабанды 250 тысяч пачек сигарет
«Холдингу РЖД был нанесён значительный ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области. Его размер в настоящее время устанавливается», — сообщили РИА Новости в РЖД в среду.
В поезде находились 803 пассажира. К счастью, в результате аварии никто не погиб, однако есть пострадавшие, которые были госпитализированы. РЖД оперативно занялись восстановлением повреждённой инфраструктуры.
Читайте также:
В Москве не заплатившая за проезд мигрантка напала на контролера в автобусе
СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах
В Санкт-Петербурге пресекли попытку контрабанды 250 тысяч пачек сигарет
Мира Полтева