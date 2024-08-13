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Стало известно, где снизилась аренда на жильё в России

«Яндекс Аренда»: Цена на аренду упала в шести городах-миллионниках
13 августа 2024, 19:47
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» рассказали о падении цен на аренду квартир в шести российских городах-миллионниках.
К ним относятся Воронеж, Омск, Челябинск, Краснодар, Самара и Санкт-Петербург. Специалисты отметили, что, в частности, это коснулось трёхкомнатных квартир.

«Снижение ставок аренды трёхкомнатных квартир обусловлено не слишком высокой представленностью «трёшек» на рынке в некоторых городах, а также в целом большим бюджетом. Трёхкомнатные квартиры — не самые востребованные лоты на рынке аренды. В результате некоторые собственники снижают стоимость, чтобы охватить большую аудиторию и быстрее найти арендатора благодаря низкой цене», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.



Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.

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Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области
13 августа 2024, 20:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области уже приняли 860 жителей подвергшейся атакам ВСУ Курской области, большинство из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, по поручению которого в Курск отправили автобусы для доставки людей в пункты временного размещения.
«Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то приехал к нам вместе с мамами», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, ещё более 60 малышей до четырёх лет эвакуировали из местного Дома ребёнка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а в Егорьевский «Добрый дом» – 48 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

Автобусы сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области. Во вторник утром 103 ребёнка с сопровождающими доставили в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Ещё 34 приехали в семейный центр помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне. А 17 мам с 25 детьми приняли в ступинском пансионате «Сосновый бор».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребят и сопровождающих, ранее прибывших в Подмосковье, разместили в пунктах временного пребывания. Они расположены в оздоровительных лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Родник» в Пушкине, «Мечта» в Подольске, а также в пансионате «Сосновый бор» в Ступине.

Для всех эвакуированных организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам и за психологической помощью.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Депутат Чаплин раскрыл, что нельзя выкапывать на даче
Депутат Чаплин не рекомендовал выкапывать трубы
13 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/krblokhin

Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что на дачном участке ни в коем случае не рекомендуется самостоятельно выкапывать и демонтировать металлические трубы.
Он отметил, что такие трубы могут быть пункты государственной геодезической сети, охраняемые законом.

«После обнаружения подобных труб или других конструкций не стоит самостоятельно выкапывать их. Чтобы удостовериться, что ваша находка — пункт ГГС, можно заказать выписку из ЕГРН на земельный участок», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее юрист Владимир Постанюк заявлял, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.

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#участок
#дача
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Российские учёные создали устройство для удалённой оценки радиоактивности
13 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/Freer Law

Специалисты НИЯУ МИФИ создали детектор для удалённого измерения уровня радиационных загрязнений в радиусе 100 м.
«Самые распространённые гамма-спектрометры в индустрии – сцинтилляционные либо полупроводниковые детекторы. У нашего ксенонового детектора есть преимущества перед обоими: он имеет хорошее энергетическое разрешение и не требует охлаждения, то есть работает без дополнительного оборудования», – пояснил в беседе с Газета.ру старший преподаватель кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики Александр Шустов.

Ранее сообщалось, что учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.

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#россия
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По бесплатным путёвкам от Подмосковья на море отдыхают более 400 детей из ДНР
13 августа 2024, 19:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Этим летом по бесплатным путёвкам от Московской области на море отдыхают более 400 детей и подростков из Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, ежегодно по программе губернатора ребята из ДНР проводят каникулы в лагерях Черноморского побережья
«По бесплатным путёвкам от нашего региона в двух детских лагерях Анапы сейчас отдыхают 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а по завершении смены привезем их к родителям», – уточнила Болатаева.
Для детей в лагере предусмотрен интересный досуг со спортивными и развлекательными мероприятиями. С детьми работают опытные педагоги, психологи и вожатые.

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#лагеря
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В Подмосковье прогнозируют увеличение на треть количества транспорта к концу лета
В подмосковном Минтрансе прогнозируют увеличение количества транспорта на треть
13 августа 2024, 19:21

Фото: iStock / 3dan3

В августе количество автотранспорта на дорогах Подмосковья вырастет на треть. Это может привести к увеличению числа аварий, предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
«К концу месяца число автомобилей может увеличиться на треть. Многие возвращаются из отпусков, чаще ездят на дачу и обратно. Из-за увеличения числа транспорта повышается и риск возникновения ДТП. В последний месяц лета движение может быть затруднено на таких магистралях, как Ярославское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Горьковское, Пятницкое, Минское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Новорязанское, Волоколамское и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.
Там посоветовали водителям пристёгиваться, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров. Помимо этого, необходимо чаще ориентироваться по зеркалам и оценивать дорожную ситуацию.

Тех, кто не передвигается на машинах, просят ждать транспорт на посадочных площадках, а пешеходов – переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам.

Велосипедистам в тёмное время суток необходимо носить световозвращающие элементы.

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#подмосковье
#московская область
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Российские учёные создали лабораторный «вулкан» для изучения магмы
13 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Oscar Diaz

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
Исследователи назвали такое изобретение условно лабораторным вулканом.

«У нас есть разработанная печь ИПХТ с высотой ванны расплава магмы 64 см и температурой расплава до 2 400°С, что ограничено только мощностью установки. Проведённые эксперименты показали, что физическое моделирование дегазации расплава вулканической породы в разработанной установке способно приблизить к реальным условиям извержения вулканов», — отметил в беседе с Газета.ру доцент кафедры ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Лопух.

Отмечается, что новое устройство позволит более точно изучать вулканические процессы.

Ранее международная команда учёных сообщала о том, что повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете.

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#изобретение
#наука
#природа
#ученые
#россия
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Выплату на школьную форму получили 120 тысяч подмосковных семей
13 августа 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 120 тысяч семей из Московской области получили с начала года выплату на школьную форму. Такими данными поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Летние каникулы ещё продолжаются. Однако родители школьников уже задумываются о начале нового учебного года. В Подмосковье в 2024-м выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. В августе мы автоматически перечислили выплату её покупку 3 тыс. рублей. А многодетные с низкими доходами получили дополнительно ещё по 7 тыс. рублей на каждого школьника. Семьям с детьми-инвалидами выплатили по 13 тыс. рублей», – рассказала зампред.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам для покупки школьной одежды на период обучения в государственной или муниципальной образовательной организации региона.

Если выплата не поступила автоматически, можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке.

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#московская область
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На восьми дорогах Подмосковья починили «лежачих полицейских»
13 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт «лежачих полицейских» провели на улице Девичье Поле в Коломне, на улице Набережная в селе Мамонтово Богородского округа, в Фабричном проезде в деревне Пирогово округа Мытищи, на Томилинской улице в Дзержинском, Крыловской улице в Пушкине и улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на проезде Шестакова и на Колхозной улице в Лыткарине.

В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также на опасных участках, где часто происходят ДТП из-за нарушения скоростного режима.

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Назван самый безопасный транспорт в Петербурге
Эксперт по безопасности движения Лепешкин заявил о безопасности трамваев
13 августа 2024, 17:52

Фото: iStock/Sanga Park

Начальник службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Лепешкин заявил, что наиболее безопасным транспортом в городе является трамвай.
«За полгода трамвайные вагоны осуществили более 1,2 млн рейсов. При этом произошло 29 ДТП с пострадавшими с участием трамваев, 15 из них – это падения пассажиров, из которых ноль – по вине водителей. В среднем ежедневно на трамваях в рейс выходит порядка тысячи водителей. За полгода по вине водителей трамваев произошло всего 4 ДТП с пострадавшими. Трамвай, наверное, – это самый безопасный вид транспорта», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Лепешкин.

До этого автоэксперт Владимир Сажин поддержал идею об отправке водителям смс-уведомления об эвакуации их автомобиля за 10 минут до её проведения.

«Но здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с транспортных средств они тоже берут деньги. Однако ситуации в жизни бывают разные и если человек в десять минут уложился, устранил нарушение, то пускай он получает штраф и не будет никаких спорных вопросов», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что 350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов.

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