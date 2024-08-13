Стало известно, где снизилась аренда на жильё в России

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В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» рассказали о падении цен на аренду квартир в шести российских городах-миллионниках.
К ним относятся Воронеж, Омск, Челябинск, Краснодар, Самара и Санкт-Петербург. Специалисты отметили, что, в частности, это коснулось трёхкомнатных квартир.
Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
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«Снижение ставок аренды трёхкомнатных квартир обусловлено не слишком высокой представленностью «трёшек» на рынке в некоторых городах, а также в целом большим бюджетом. Трёхкомнатные квартиры — не самые востребованные лоты на рынке аренды. В результате некоторые собственники снижают стоимость, чтобы охватить большую аудиторию и быстрее найти арендатора благодаря низкой цене», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Ранее агент по недвижимости Владимир Шмелев заявлял, что распространёнными недостатками в новостройках являются недочёты с сантехникой, а также неработающие батареи и розетки.
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Мелисса Тимофеева