В Мытищах поставили на кадастр новостройку с 504 квартирами

15 сентября 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 504 квартиры, построенный в жилом комплексе «Квартал на Стрелковой» в Мытищах, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы недвижимости могут оформить права собственности, зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Официальный адрес новостройки: город Мытищи, улица Стрелковая, дом №4А. Кадастровый номер: 50:12:0101304:3567», — говорится в сообщении.