В Мытищах поставили на кадастр новостройку с 504 квартирами
Дом на 504 квартиры, построенный в жилом комплексе «Квартал на Стрелковой» в Мытищах, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы недвижимости могут оформить права собственности, зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Официальный адрес новостройки: город Мытищи, улица Стрелковая, дом №4А. Кадастровый номер: 50:12:0101304:3567», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет свыше 22 тысяч квадратных метров. Квартиры там представлены различных планировок. На первом этаже расположены коммерческие помещения, где можно открыть магазины, кафе, аптеки и центры бытовых услуг. На подземном этаже находятся кладовые.