В Подмосковье по программе «Чистый регион» благоустроили свыше 320 дворов

14 сентября 2026, 21:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области подвели промежуточные итоги программы «Чистый регион». Работы полностью завершены в 21 муниципалитете, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.