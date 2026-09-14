В Подмосковье по программе «Чистый регион» благоустроили свыше 320 дворов
В Московской области подвели промежуточные итоги программы «Чистый регион». Работы полностью завершены в 21 муниципалитете, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 425 дворов. Больше всего их благоустроят в Люберцах (35), Подольске (24) и Раменском (15).
Сейчас программа выполнена на 77%. Полностью завершены работы по 330 адресам. Ещё 84 двора находятся в активной стадии ремонта, а на 11 объектах работы пока не начаты. Полный перечень адресов благоустройства доступен на сайте Минчистоты.
Благоустройство включает обновление асфальтового покрытия на проездах и тротуарах; обустройство парковочных мест; озеленение территории; установку скамеек и урн.
Все работы проводят с учётом пожеланий жителей. Их предложения учитывают при планировании. Желающие предложить свой двор для благоустройства могут обратиться в администрацию муниципалитета с адресом локации.
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