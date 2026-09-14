Строительство дома на 300 квартир в Электростали завершат до конца года

14 сентября 2026, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

17-этажный дом с 300 квартирами строят в составе жилого комплекса «Северный квартал» в Электрогорске. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





К строительству приступили в марте 2023 года. В настоящее время готовность объекта составляет 93%. Этот дом станет третьим в составе «Северного квартала».





«На объекте заняты более 50 человек. Используется спецтехника», — говорится в сообщении.