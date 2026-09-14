Строительство дома на 300 квартир в Электростали завершат до конца года
17-этажный дом с 300 квартирами строят в составе жилого комплекса «Северный квартал» в Электрогорске. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
К строительству приступили в марте 2023 года. В настоящее время готовность объекта составляет 93%. Этот дом станет третьим в составе «Северного квартала».
«На объекте заняты более 50 человек. Используется спецтехника», — говорится в сообщении.На первом этаже здания предусмотрены 12 нежилых помещений. Там разместят опорный пункт полиции и откроют кабинет врача общей практики.
В настоящее время в квартале, помимо жилых домов, уже построены детсад на 140 воспитанников и многоуровневый наземный паркинг на 300 машин.