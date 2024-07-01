Стало известно, где в Москве продаётся больше всего новостроек

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.
По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.
Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей.
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«Южный округ превзошел Западный, который лидировал годом ранее. За прошедшие 12 месяцев объем экспозиции на юге столицы сократился на 3,4% несмотря на то, что за год здесь вышли 6 новых проектов. Вымывание предложения объясняется активным спросом. Только по договорам долевого участия за год здесь совершено порядка 11,3 тыс. сделок», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.
Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей.
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Мелисса Тимофеева