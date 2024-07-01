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Стало известно, где в Москве продаётся больше всего новостроек

«Метриум»: Самое большое число предложений новостроек на юге столицы
01 июля 2024, 18:27
Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.
По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.

«Южный округ превзошел Западный, который лидировал годом ранее. За прошедшие 12 месяцев объем экспозиции на юге столицы сократился на 3,4% несмотря на то, что за год здесь вышли 6 новых проектов. Вымывание предложения объясняется активным спросом. Только по договорам долевого участия за год здесь совершено порядка 11,3 тыс. сделок», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.



Ранее сообщалось, что в мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей.

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#новостройки
#недвижимость
#москва
HR-эксперт Белов раскрыл, чего не стоит говорить на собеседовании
HR-эксперт Белов рекомендовал не высказываться негативно о прошлом работодателе
01 июля 2024, 18:17

Фото: iStock/fizkes

HR-эксперт, основатель digital-агентства Сергей Белов заявил, что некоторых вещей не стоит говорить на собеседовании.
К таким вещам он отнёс негативные отзывы о прошлом работодателе, вопросы о деятельности компании и сроках получения повышения. Также специалист посоветовал честно отвечать на вопросы о своих слабых сторонах.

«Отсутствие встречных вопросов говорит о недостатке интереса к компании или позиции. Если же вы проявляете инициативу в разговоре с эйчаром, это показывает, что вы вдумчиво подошли к процессу и хотите узнать больше о потенциальном месте работы», — добавил в беседе с Газета.ру Белов.

Эксперт отметил, что к собеседованию надо подходить с интересом и уважением для благополучного трудоустпройства.

Ранее сообщалось, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 24 по 30 июня, мероприятия будут проводиться на 19 площадках.

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#трудоустройство
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Ученики трёх школ Серпухова приняли участие в сборе гуманитарной помощи
01 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/Jovanmandic

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции провели в Серпухове, в акции приняли участие ученики трёх школ — №12, №18 и №19, а также воспитанники дошкольных отделений, родители ребят и педагоги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для бойцов ребята собрали, предметы первой необходимости, продукты и сладкие подарки. Сбор гуманитарной помощи проводился 30 июня», — говорится в сообщении.
В администрации Серпухова отметили, что выездной пункт приёма гуманитарной помощи будет работать всё лето. В округе в следующий раз он откроется 13 июля в посёлке Большевик у дома №13 по Спортивной улице. Часы работы выездного пункта приёма гуманитарной помощи — с 11 утра до четырёх часов дня. Бойцам нужны лекарства и тёплые вещи, можно приносить и сладости.

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#дети
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Более 200 участников проекта «Поезд памяти» прибыли в подмосковный парк «Патриот»
01 июля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минобразования МО

«Поезд памяти» прибыл на платформу Центрального парка Вооружённых сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Одноимённый патриотический проект проходит на территории России и Белоруссии с 20 июня. В нём участвуют более 200 школьников из стран СНГ. Среди пассажиров – два подмосковных активиста. Это Владислав Бахтин из Жуковского и Филипп Жуков из Ступина.
«Участники проекта уже посетили Брестскую крепость, музей «Сталинградская битва», Могилу Неизвестного Солдата в Москве и многие другие знаковые места. В парке «Патриот» ребят встретили торжественной церемонией с оркестром. Среди почётных гостей мероприятия были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, её заместитель Константин Косачёв и министр образования Московской области Артём Охрименко», – говорится в сообщении.
В программе у школьников посещение музея «Дорога Памяти» и Партизанской деревни. Завершится образовательная программа песнями под гитару у костра.

Московская область принимает участников проекта третий год подряд. В этом году она стала 10-й точкой на пути «Поезда памяти».

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В Подмосковье начали готовить коммунальную технику к зиме
01 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору МО

В Московской области приступили к подготовке коммунальной техники к зиме.
Зампред областного правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Одинцовский городской округ. Он оценил состояние техники коммунальщиков и содержания баз.
«В октябре оценим готовности к осенне-зимнему периоду в регионе. А сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, подсчитываем, какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде», – пояснил Мурашов.
Как отметили в ведомстве, база техники в Одинцове соответствует всем требованиям. Там достаточно места для коммунального транспорта, имеется ремонтная зона, оборудованы места хранения материальных запасов.

Помимо этого, Мурашов осмотрел Одинцовскую теплосеть, базу регионального оператора и провёл еженедельное заседание штаба с главами городских округов по содержанию территорий.

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#техника
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В Сочи проведут IX Всероссийскую неделю охраны труд
01 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/metamorworks

IX Всероссийская неделя охраны труда будет проходить с 10 по 13 сентября на площадке университета «Сириус» в Сочи, главной темой встречи станет формирование культуры безопасного труда, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.
«В рамках форума планируется уделить особое внимание вопросам психологического благополучия сотрудников, применения информационных технологий, вопросам изменения рынка труда, а также государственного управления в сфере охраны труда», — говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам IX Всероссийской недели охраны труда должны быть даны рекомендации по разработке единого демографического стандарта для предприятий, касающегося мер корпоративной поддержки сотрудников и членов их семей в разрезе демографии.

Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте ВНОТ.

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#сочи
#россия
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Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России
Сенатор Епифанова спрогнозировала рост цен на водку и бренди
01 июля 2024, 17:43

Фото: iStock/sergeyryzhov

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
При этом она заверила, что увеличение стоимости на напитки в основном будет незначительным.

«По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

До этого сенатор Ольга Епифанова говорила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы. По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.

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#напитки
#снижение
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Сенатор Епифанова назвала возможную альтернативу ипотеке
01 июля 2024, 17:35

Фото: iStock/simpson33

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы.
По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.

«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жильё — проценты аннулируются», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

Ранее сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года.

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#счёт
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Сладко и вкусно: Рецепт правильного клубничного варенья
01 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/hlphoto

Вместе с летом начинается период вкусных заготовок на зиму. Одной из самых сладких и любимых людьми ягод является клубника. У каждой хозяйки имеется свой фирменный рецепт клубничного варенья. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить вкуснейшую клубничную сладость.


Пошаговый рецепт

  1. Клубнику помыть, высушить на бумажном полотенце и почистить.
  2. Приготовить сироп (классическое соотношение клубники и сахара 1:1): засыпать ягоды частью сахара и оставить на пару часов. Поставить смесь на самый сильный огонь, постепенно добавляя сахар, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, снять пену и проварить. Также можно добавить воду. Если сахар хороший, то на 1 кг потребуется 0,5 стакана воды.
  3. В готовый горячий сироп всыпать ягоды, погружая их деревянной ложкой или силиконовой лопаткой (варенье не перемешивать, только потряхивать, чтобы не повредить ягоды).
  4. На самом сильном огне довести ягоды в сиропе до кипения, снять с огня и дать полностью остыть (минимум 2 часа), дальше снова поставить на максимальный огонь и снять. Повторить два или четыре раза. После этих этапов варенье поставить на слабенький огонь и довести до готовности.
Фото:istock/Vedat OGUZCAN

Чтобы определить готовность варенья, постоянно проверяйте сироп: он должен стекать с ложки густой, медленной струйкой. Если налить сироп на холодную тарелку, он не растечется.

Далее клубничное варенье можно разложить по банкам, остудить (минимум 4 часа), закрыть и убрать до своих лучших времен.

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#фото
#сахар
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Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам за диверсию на РЖД
01 июля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

Московский городской суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в диверсии, совершённой группой лиц.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, граждане Республики Казахстан Александр Абрам и Эдуард Бурдилов по приговору получили по 13 лет лишения свободы каждый. Первый из них первые четыре года будет отбывать в тюрьме. Второй проведёт за решёткой первые пять лет назначенного срока. Остальной срок наказания преступники будут отбывать в колонии строгого режима.

Поскольку известно, что суд также полностью удовлетворил гражданский иск ОАО «РЖД» к обвиняемым, можно предположить, что их преступное деяние как-то связано с железной дорогой. Другие подробности диверсии не приводятся.

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#ржд
#казахстан
#преступники
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