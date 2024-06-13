В Подмосковье за месяц поставили на кадастр девять многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Девять жилых новостроек более чем на 2,2 тыс. квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем мае, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«За май кадастровый номер получили девять жилых домов на 2289 квартир. Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в прошлом месяце, составила свыше 158 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Новостройки расположены в ЖК «Облака 2.0» в городском округе Люберцы, ЖК «Дом на Сиреневой» в округе Щёлково, в ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Молодёжный» в Солнечногорске и др.
Постановка дома на кадастровый учёт позволяет владельцам квартир официально оформить своё право собственности, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
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Лев Каштанов