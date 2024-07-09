Стало известно о росте потолков в московских квартирах

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Высота потолков в московских новостройках выросла на 4 см в сравнении с показателями 2021 года.
Так, если в 2021 году средняя высота потолков в проектах на первичном рынке «старой» Москвы составляла 2,88 м, то теперь этот показатель равен 2,92 м.
Ранее Руслан Сырцов заявлял, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.
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«Максимальное увеличение высоты потолков за три года произошло в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Следовательно, высота потолков в элитных комплексах за три года выросла на 14 см или 4,4%. Такая тенденция объясняется в первую очередь ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса», — добавил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
Ранее Руслан Сырцов заявлял, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части.
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Мелисса Тимофеева