Стало известно главное выигрышное отличие Су-57Э

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о высоких характеристиках российского истребителя пятого поколения Су-57Э, который выделяется среди аналогичных моделей благодаря реальному боевому опыту. Об этом информирует ТАСС.
По словам Михеева, Су-57Э полностью соответствует всем современным требованиям к истребителям пятого поколения. Он подчеркнул, что истребитель продемонстрировал отличные результаты в ходе боевых действий, что является его ключевым конкурентным преимуществом.
Основные достоинства Су-57Э включают мощный комплекс вооружения, который охватывает широкий спектр новейших авиационных средств поражения, а также высокую живучесть благодаря малой заметности и современным системам обороны.
На выставке в Чжухае будут представлены новые авиационные средства поражения, предназначенные для Су-57Э. Среди них — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ и управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э.
Особое внимание специалистов привлечет демонстрация высокоточной авиационной крылатой ракеты нового поколения Х-69. Впервые на Airshow China 2024 будет показан Су-57Э в летной программе, а также его можно будет увидеть на статической площадке.
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Основные достоинства Су-57Э включают мощный комплекс вооружения, который охватывает широкий спектр новейших авиационных средств поражения, а также высокую живучесть благодаря малой заметности и современным системам обороны.
На выставке в Чжухае будут представлены новые авиационные средства поражения, предназначенные для Су-57Э. Среди них — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ и управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э.
Особое внимание специалистов привлечет демонстрация высокоточной авиационной крылатой ракеты нового поколения Х-69. Впервые на Airshow China 2024 будет показан Су-57Э в летной программе, а также его можно будет увидеть на статической площадке.
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Дарья Осипова