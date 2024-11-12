Стало известно главное выигрышное отличие Су-57Э

На пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении был принят законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения (по-другому чайлдфри). Документ был представлен группой депутатов и сенаторов под руководством спикеров обеих палат парламента Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко ещё в сентябре. В октябре законопроект был одобрен Думой в первом чтении.