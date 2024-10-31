На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими

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В гипотетическом бое американский истребитель пятого поколения F-35 победит российский самолет Су-57. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.
Согласно информации источника, на сегодняшний день сражение между американским и российским истребителями маловероятно, а сам факт этого станет началом третьей мировой войны. Однако не следует исключать бой между F-35 и Су-57, если самолет российского производства приобретет Иран, пишет автор.
По мнению обозревателя, Иран обладает малых количеством опытных пилотов, по этой причин в бое между F-35 и Су-57 преимущество будет на стороне американского истребителя.
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Екатерина Коршунова