На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими

Миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился своими прогнозами о будущем Америки в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. В своем посте в социальной сети X он заявил, что «‎второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки», добавив, что это будет «‎потрясающе». Об этом информирует РИА Новости.