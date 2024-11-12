NI: в НАТО шокированы тем, что ВКС РФ до сих пор получают Су-35 и Су-57

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В НАТО удивляются тому, что ВКС России продолжают получать истребители Су-35 и Су-57 несмотря на санкции. Об пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.
«Объединенная авиастроительная корпорация поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в статье.
Издание также отмечает, что российский истребитель Су-57 впервые появился за границей — на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае, несмотря на введенные санкции.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом в условиях противодействия американским ЗРК Patriot.
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Элина Позднякова