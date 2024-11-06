Минобороны: Российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне СВО

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Российские силы противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства в ходе ежедневного брифинга для журналистов также рассказали о том, что средствами ПВО также были сбиты восемь управляемых авиабомб Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожено 28 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 484 боевые машины РСЗО,19 063 танка и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 298 беспилотников, а также 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.
Читайте также:
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 дронов
Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожена очередная ракета ВСУ
Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью
Александр Бойцов