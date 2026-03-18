Ученые открыли агрессивный рак крови, поражающий подростков
Японские медики обнаружили опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков, и трудно выявляется обычными анализами. Об этом сообщил РИА Новости глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида.
В рамках исследования изучили более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза и обнаружили новый подтип у 14 пациентов. Возраст этих больных варьировался от семи до 35 лет, а средний возраст составил примерно 17 лет.
По словам Ёсиды, прогноз для пациентов с этим подтипом был неблагоприятным, так как часто возникали рецидивы и летальные исходы. Также исследование выявило, что новый подтип рака может оставаться незамеченным при стандартном обследовании из-за редкой хромосомной перестройки.
