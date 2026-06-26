В Госдуме сообщили об изменениях в сделках с недвижимостью

26 июня 2026, 09:29

Россияне с 1 июля начнут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии

Фото: iStock/simpson33

Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.