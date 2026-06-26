В Госдуме сообщили об изменениях в сделках с недвижимостью
Россияне с 1 июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, в этом контексте речь идёт не о традиционных методах идентификации, таких как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки. В Единой биометрической системе используются фотография лица и запись голоса, отметил Якубовский. Это означает, что при проведении дистанционных сделок система будет сверять личность человека с предварительно зарегистрированными биометрическими данными, чтобы подтвердить, что документы подписывает именно тот, кто указан в договоре.
Парламентарий подчеркнул, что биометрические данные не заменяют усиленную квалифицированную электронную подпись, а служат дополнительным уровнем проверки личности в сочетании с ней. Он также уточнил, что этот механизм должен охватывать обе стороны договора, иначе теряется весь смысл дополнительной защиты.
Якубовский считает это изменение правильным и своевременным, учитывая растущую цифровизацию рынка недвижимости. Согласно его мнению, задача государства — сделать такие сервисы не только удобными, но и безопасными для пользователей.
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