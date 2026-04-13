Стало известно о пяти фразах, которые выдают телефонных мошенников
В 2026 году анализ обращений в банки и правоохранительные органы выделил пять фраз, которые указывают на мошенничество. Об этом рассказал эксперт в области информационной безопасности компании «Стахановец» Артём Жадеев.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист перечислил эти выражения и дал к ним пояснения.
Первая: «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан, сейчас придёт код, продиктуйте его». Государственные структуры не запрашивают коды подтверждения.
Вторая: «Переведите деньги на безопасный счёт». Таких счетов не существует, мошенники используют этот термин.
Третья: «Успейте открыть инвестиционный счёт сегодня, доход гарантирован». Биржа не даёт гарантий дохода, это признак фальшивой платформы.
Четвертая: «Для разбирательства соединяю с ФСБ». Сотрудники ФСБ и МВД не решают финансовые вопросы по телефону и не подключают третьих лиц.
Пятая: сообщение «это ты на фото?» со ссылкой. Переход ведёт на фишинговый сайт или запускает вредоносную программу.
Жадеев подчеркнул, что правильное действие — закончить разговор и не переходить по ссылкам.
Читайте также: