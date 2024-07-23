«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова супруга, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. Как утверждает предпринимательница, «это не рейдерский захват. Это развод».
Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». Чтобы доказать свои слова, она показала фото, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка 10 лет знаком с Владиславом Бакальчуком, сказал, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его жену от него и семерых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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