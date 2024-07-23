Санта-Вайлдберрис: «рейдерский» захват, развод Бакальчуков и причем тут Кадыров

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Объединение Wildberries с группой Russ вызвало волну слухов о «рейдерском захвате» маркетплейса. Что происходит с Wildberries и в каких сейчас отношениях сооснователь компании Татьяна и Владимир Бакальчук — рассказываем в материале «Радио 1».
«Рейдерский захват» WildberriesГлава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации.
В конце лета Wildberries и компания наружной рекламы Russ Outdoor сообщили об объединении для создания цифровой торговой платформы. Маркетплейс передал 26 юридических лиц новой совместной компании ООО «РВБ», которая была основана в прошлом месяце. Учредителями юрлица являются ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%).
Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним.
Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
Развод Татьяны и Владимира БакальчукВвиду этого, любые заявления о якобы насильственном захвате площадки – не более, чем слухи. Все дело в бракоразводном процессе Бакальчуков.
«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе маркетплейса.По словам Бакальчук, что Владислав не участвует в управлении компанией Wildberries, но ему принадлежит 1% акций. Она также лично подтвердила начало бракоразводного процесса.
Предпринимательница призвала не спасать её и не вводить людей в заблуждение разговорами о рейдерском захвате.
«Я не являюсь заложницей», — подчеркнула Татьяна.
Что ранее говорила Татьяна Бакальчук о муже
«Мы с мужем — настоящая dream team»Однажды под таким заголовком вышло интервью Татьяны Бакальчук в Marie Claire. Оказалось, что эта цитата принадлежит журналисту, а сама основательница Wildberries, похоже, таких фраз не произносила.
Как-то Татьяна заявляла, что Wildberries мог бы стать историей, когда интересная идея продается какому-нибудь фонду. Этого не произошло благодаря Владимиру, отмечает соосновательница.
«Он по образованию физик-математик со всеми вытекающими следствиями»Также она говорила, что пара прошла на курсах в Институте Адизеса тест, который показал, что у Владимира сильнее аналитика, а у Татьяны — эмпатия.
«Это помогает и в коллективе, и с деловыми партнерами»Бизнесвумен отмечала, что они оба интроверты и не стремятся к публичности.
«Я не люблю интервью и выступления на бизнес-конференциях. Я понимала, что это стало моим следующим вызовом. Владислав публичность не любит еще больше, чем я. Поэтому здесь стоял вопрос, скорее всего, кому правильнее идти в информационное поле. И теперь публичность — мероприятия, интервью и конференции — рассматриваю как обязательную часть моей работы»
«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
Что говорит Владислав БакальчукВ разговоре с РИА Новости сооснователь «ягодок» заявил, что сохранение семьи для него стоит на первом месте. У пары семеро детей, а до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения.
«Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — сказал он.Читайте также:
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