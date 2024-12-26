Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы почты на каникулах

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График работы почты в столичном регионе изменится в период новогодних каникул, изменения коснуться и круглосуточных отделений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«31 декабря почтовые отделения, выдающие заказы с маркетплейсов, будут работать до 19:00, а круглосуточные отделения в столице — на Мясницкой улице и на Смоленской площади — до 21:00. 1 января круглосуточные отделения откроют в 10 утра, для всех остальных этот день будет выходным», — говорится в сообщении.Со 2 по 5 января все почтовые отделения будут работать по своим обычным графикам. 7 января будет выходным днём для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, где выдают заказы с маркетплейсов.
К штатному графику все отделения почты вернутся 9 января.
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