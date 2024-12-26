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В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

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Медицинские организации Московской области в период с 29 декабря по 8 января будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, детские и взрослые поликлиники, а также и женские консультации будут вести приём 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9 утра до 14:00. А стоматологические поликлиники будут работать в те же дни с 9 утра до 15:00. При режим неотложной и скорой помощи выходных не предусматривает.

«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать каждый день с восьми утра до восьми вечера, а скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжать работать круглосуточно», — отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.


В министерстве также добавили, что обслуживание вызовов врача на дом все праздничные дни будет проводиться с 8:00 до 21:00.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#подмосковье
Токсиколог объяснила, чем может обернуться покупка суррогатного алкоголя
Токсиколог Насибуллина: поддельный алкоголь приводит к самым опасным отравлениям
26 декабря 2024, 12:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление суррогатного алкоголя приводит к самым опасным отравлениям, которые влекут за собой инвалидность и порой летальный исход. Об этом заявила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. По ее словам, такие пациенты очень долго лежат в реанимации под гемодиализом и антидотной терапией, а после попадают в токсикологию.
«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем — летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», — подчеркнула она на пресс-конференции в «Татар-информе».
Насибуллина отметила, что такие пациенты чаще всего попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, не могут сказать, что именно и в каком количестве они пили. При этом, подчеркнула токсиколог, число подобных случаев из года в год не становится меньше.

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#алкоголь
#врач
#пациенты
#лицензии
#спирт
#отравление
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Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя
Нарколог Хаева: безопасной дозы алкоголя не существует
26 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/sergeyryzhov

Безопасной дозы алкоголя не существует, самый оптимальный вариант в новогодние праздники — полностью отказаться от спиртного, отдав предпочтение спорту и культурным мероприятиям. Об этом заявила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева. По ее словам, алкоголь приводит к депрессии, изменению поведения, суицидальным мыслям и необдуманным поступкам.
«Алкогольные напитки в любом количестве действуют как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длительная — человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется, человек может стать агрессивным», — отметила специалист на пресс-конференции в «Татар-информе».
Третьей стадией алкогольного опьянения Хаева назвала отравление. В этот момент человеку становится настолько плохо, что ему требуется медицинская помощь.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский заявил, что с учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. По его мнению, иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место постепенно займет отечественный алкоголь.

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#опасность
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Подмосковные онкологи спасли трёхмесячную девочку с опухолью почки
26 декабря 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Трёхмесячную девочку с нефробалстомой — врождённой эмбриональной злокачественной опухолью правой почки спасли врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Новообразование размером 4 на 3 сантиметра было выявлено на почке девочки в ходе планового УЗИ в поликлинике по месту жительства. Малышку направили на дополнительное обследование в областной онкодиспасер, где установили, что опухоль является раковой.
«Девочке провели предоперационный курс химиотерапии, благодаря чему размер опухоли уменьшился. После этого опухоль удалили и провели ещё один курс химиотерапии», — рассказал онколог детского отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.
Он добавил, что оставшаяся часть правой почки функционирует нормально и ребёнок развивается в соответствии с возрастом.

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#минздрав мо
#онкология
#врачи
#девочка
#младенец
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В Московской области за год заготовили 71 тонну крови и её компонентов
26 декабря 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

71 тонну крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала 2024 году в стационарных донорских пунктах и в ходе выездных акций, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт. Если в прошлом году кровь сдавали 53 тысячи человек, то в 2024 — почти 69 тысяч, причём 17 тысяч из них стали донорами впервые. Общий объём заготовленной крови и её компонентов составил 71 тонну, что на 2 тонны больше, чем за тот же период прошлого года», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
Донорская кровь необходима пациентам с ожогами, пострадавшим в ДТП, онкологическим больным, новорождённым с различными патологиями и пр.

Полная информация о донорстве крови в Подмосковье размещена на портале donormo.ru.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Эксперт перечислил позы для сна, которые провоцируют раннее старение
Косметолог Кабулов: сон на боку или животе провоцирует раннее старение кожи
26 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/brizmaker

Сон на боку или на животе провоцирует раннее старение, так как кожа испытывает избыточное натяжение или сжатие в этих позах. Об этом заявил косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. По его словам, наиболее полезным будет сон на спине с правильным положением головы при помощи ортопедических подушек.
«Любой косметолог может определить, какая сторона лица чаще подвергается давлению во время сна, поскольку природная асимметрия усиливается. А в случае с филлерами это требует индивидуального подхода при введении препарата, чтобы достичь гармонии и симметрии черт лица», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно, что в Росбиотехе разработали не имеющую аналогов на рынке сыворотку против старения. Как сообщает АГН «Москва», вещество, состоящее из натуральных компонентов, способствует удержанию влаги в коже, борется с воздействием свободных радикалов и тем самым замедляет старение.
«Аналогов таких бактериоцинов на рынке нет. В России отсутствуют отечественные лизаты микроорганизмов, которые могли бы быть использованы для косметических средств», — отметили в Росбиотехе.
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#москва
#эксперт
#врач
#кожа
#косметолог
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Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
Ортодонт Крылов: при прорезывании зубов поможет гель без анестетика и анальгетик
26 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/Alina Kulbasnaia

Холодные прорезыватели с гелем внутри помогут детям в период, когда у них начинают прорезаться зубы в сопровождении с болью и температурой. Об этом рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По его словам, проблему беспокойного сна и боли можно эффективно решить при помощи анальгетика в детской дозировке.
«С одной стороны, гели на основе местных анестетиков неплохо работают и обезболивают десну, но с другой стороны, часто приводят к различного рода осложнениям <…>. Существуют гели для прорезывания другого типа, которые в своем составе содержат экстракты лекарственных растений. Они как раз-таки будут максимально безопасны», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, главврач стоматологии AXDent Антон Хмаренко раскрыл другую проблему — скрежет и пощелкивание зубами. В разговоре с «Известиями» он отметил, что к этому чаще всего приводит длительный стресс и хронический недосып, которые и провоцируют ночные спазмы.
«Продолжающееся состояние бруксизма, осложненное стираемостью и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, гипертонусом мышц может послужить причиной защемления нервных окончаний тройничного нерва, провоцируя мигрени, острые боли в височных областях», — предупредил врач.
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#стресс
#зубы
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Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка
Эксперт Мясникова: кишечная палочка развивается в плохо охлажденных продуктах
26 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock/DronG

Кишечная палочка развивается в просроченных или недостаточно охлажденных продуктах. Об этом заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Таким образом она прокомментировала эксперимент «SHOT ПРОВЕРКИ», в ходе которого кишечную палочку обнаружили в каждом из пяти купленных в магазинах салатов.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — пояснила эксперт в беседе с «SHOT ПРОВЕРКОЙ».
Мясникова также поделилась лайфхаками, которые позволят снизить риск купить некачественный салат. Первое — термометр на витрине с салатами должен показывать не выше -6 градусов, второе — в магазине с высокой проходимостью товары не успевают залеживаться, третье — важно внимательно следить за сроком годности.

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#салат
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#товары
#диетолог
#оборудование
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Диетолог рассказала о пользе какао с маршмеллоу
Диетолог Соломатина: какао с маршмеллоу улучшает работу мозга
25 декабря 2024, 20:45

Фото: iStock/ollinka

Какао с маршмеллоу повышает настроение, успокаивает нервную систему и улучшает работу мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, напиток действует как антидепрессант и за счет теобромина оказывает успокаивающее действие.
«В составе может быть мало какао, а все остальное – красители или ароматизаторы. Либо там уже добавлены сливки, молоко на основе пальмового масла, а также большое количество сахара. Такое какао лучше не выбирать», — пояснила она в беседе с «Москвой 24».
В то же время врач-эндокринолог Дарья Абахина поделилась, как сохранить фигуру в новогодние праздники. В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что 31 декабря важно не пропускать ни завтрак, ни обед, чтобы не переесть на ужин.
«Когда вы садитесь за стол, подумайте, какие именно блюда вы хотите попробовать (правило «молекулярной кухни»), составьте из них свою тарелку, используя все тот же «метод тарелки»: белки, медленные углеводы, жиры, овощи или фрукты, зелень и ягоды. Каждое блюдо положите в небольшом количестве», — добавила специалист.
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#молоко
#ягоды
#новый год
#овощи
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Врач-дерматовенеролог Бардина рассказала, из-за чего появляется «гусиная кожа»
25 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto / Asergieiev

Фолликулярный кератоз, также известный как «гусиная кожа», является распространённым дерматологическим состоянием, характеризующимся появлением мелких плотных узелков на коже, напоминающих мурашки. Обычно это состояние возникает на лице, плечах, предплечьях, ягодицах и бёдрах и проявляется в виде конусовидных папул розового или красного цвета, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Несмотря на то что фолликулярный кератоз не представляет опасности для здоровья, он может вызывать неприятные ощущения и ухудшать внешний вид кожи.

Главная причина связана с нарушением процесса регенерации клеток в верхних слоях эпидермиса. Фолликулярный кератоз характеризуется избыточным скоплением роговых клеток вокруг волосяных фолликулов, что ведёт к образованию маленьких бугорков, создающих специфическую шероховатость кожи.

«Фолликулярный кератоз может сопровождать такие заболевания, как атопический дерматит, ихтиоз и другие, но зачастую это приобретенная особенность кожи. Тот, кто замечает у себя подобные проявления, обычно полностью здоров», — рассказала врач-дерматовенеролог Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Бардина.
Она также добавила, что кератоз является чисто эстетической проблемой, связанной с генетическими особенностями структуры дермы.

Несмотря на это, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу для консультации. Врач оценит состояние кожи, исключит другие возможные заболевания и предоставит рекомендации по уходу. Записаться на приём к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

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#здоровье
#врач
#консультации
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#рекомендации
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