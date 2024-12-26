В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы

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Медицинские организации Московской области в период с 29 декабря по 8 января будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В частности, детские и взрослые поликлиники, а также и женские консультации будут вести приём 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9 утра до 14:00. А стоматологические поликлиники будут работать в те же дни с 9 утра до 15:00. При режим неотложной и скорой помощи выходных не предусматривает.
В министерстве также добавили, что обслуживание вызовов врача на дом все праздничные дни будет проводиться с 8:00 до 21:00.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать каждый день с восьми утра до восьми вечера, а скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжать работать круглосуточно», — отметил глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве также добавили, что обслуживание вызовов врача на дом все праздничные дни будет проводиться с 8:00 до 21:00.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лев Каштанов